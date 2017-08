18 августа 2017 г. Дебора Болл | The Wall Street Journal Теракт в Барселоне продемонстрировал ограниченность мер безопасности "Испания ужесточила стратегию по борьбе с терроризмом после смертоносной атаки в 2004 году на железнодорожном вокзале в Мадриде и активизировала соответствующие меры в 2015-м, но теракт в четверг в центре Барселоны выявил ограниченность подобных усилий", - пишет The Wall Street Journal. "Два года назад испанские власти повысили уровень угрозы безопасности в стране до второй степени и переработали закон о борьбе с терроризмом, сделав возможными более жесткие наказания", - сообщает автор статьи Дебора Болл. В результате безопасность повысилась, в особенности вокруг туристических районов, говорится в статье. "Тем не менее, на пешеходной улице Рамбла - где погибли, по меньшей мере, 13 человек и намного больше людей пострадало во время атаки, ответственность за которую взяло на себя "Исламское государство"*, - не были установлены бетонные заграждения для блокирования террористов на автомобилях, несмотря на атаки в Европе в прошлом году, в ходе которых автомобили врезались в толпу", - пишет издание. За последние несколько лет испанские силы безопасности периодически проводили операции против подозреваемых исламистских боевиков. С июня 2013 по август 2016 года власти задержали 130 человек по подозрению в террористической деятельности, связанной с ИГИЛ*, по данным доклада испанского исследовательского центра Королевский институт Элькано. Из задержанных 43% были гражданами Испании и 41% - Марокко. По данным доклада, половина из них - иммигранты, а 40% - потомки выходцев из Марокко второго поколения, передает журналистка. "Исламское государство"* хочет продемонстрировать, что оно способно нанести максимальный ущерб западным странам путем терактов, подготовку которых очень сложно выявить, - говорит старший аналитик Королевского института Элькано Карола Гарсия-Кальво - Нельзя сказать, что предотвратить их невозможно. Но, безусловно, полное отсутствие риска недостижимо". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Wall Street Journal