Северным корейцам приказано сдавать "буржуазных" домашних собак на "ресторанное мясо" на фоне того, как страну сотрясают нехватки продовольствия

"Ким Чен Ын объявил домашних собак символом капиталистического "упадка" и постановил отлавливать этих собак в Пхеньяне. Однако владельцы опасаются, что их любимцев используют для решения проблемы нехватки продовольствия в стране", - передает Daily Mail.

"В июле диктатор Ким объявил, что владение домашним животным теперь является нарушением закона, и назвал домашнюю собаку "гнилой тенденцией буржуазной идеологии".

"Власти определили домохозяйства, имеющие домашних собак, и принуждают их отдавать их или насильно конфискуют и уничтожают их", - сообщил источник южнокорейской газете Chosun Ilbo. "Некоторых собак отправляют в государственные зоопарки или продают в мясные рестораны", - добавил он.

"В недавнем докладе ООН говорится, что до 60% из 25,5 млн жителей Северной Кореи сталкиваются с "повсеместной нехваткой продовольствия", которая усугубляется международными санкциями, введенными против режима за его ракетно-ядерные программы", - пишет Daily Mail.

"Собачье мясо давно считается деликатесом на Корейском полуострове, хотя традиция есть собак в Южной Корее постепенно исчезает. Однако страна ежегодно выращивает на фермах около 1 млн собак для потребления в пищу. А в Северной Корее лучший друг человека по-прежнему является одним из ведущих продуктов в меню, и в Пхеньяне есть несколько специализированных ресторанов, подающих собачье мясо", - сообщает издание, добавляя, что наибольшей популярностью оно пользуется "в жаркие и влажные летние месяцы, так как считается, что оно дает энергию и выносливость". "Его часто подают в остром супе или рагу с овощами, и также считается, что оно повышает температуру тела в холодные зимние месяцы", - отмечается в статье.

"The Chosun Ilbo сообщила, что владельцы домашних животных "проклинают Ким Чен Ына за его спиной'', но они мало что могут сделать, поскольку отказ подчиняться властям может быть истолкован как акт неповиновения лидеру (...). Запрет на домашних животных станет неожиданностью для многих пхеньянцев среднего класса, которые обзавелись собаками после того, как режим попытался улучшить свой имидж в преддверии Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1989 года. Богатые семьи выгуливали своих собак, что воспринималось как символ экономического развития и изысканности, и подобные кадры даже появлялись в государственных телесериалах", - напоминает газета.

"Не далее как в октябре 2018 года Ким сам подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину пару местных охотничьих собак породы пхунсан в знак ширящейся разрядки между двумя странами. "Щенкам мира" повезло: их переезд на юг совпал с требованием, чтобы простые северокорейцы уплатили налог на собачью шерсть, из которой должны были создать верхнюю одежду - в ознаменование основания Рабочей партии", - говорится в статье.

"Страна сталкивается с повсеместной нехваткой продовольствия, усугубляемой решением закрыть границу с Китаем из-за коронавируса. Пекин традиционно является главным сторонником Пхеньяна и источником большей части продуктов питания (...). Северная Корея также сильно пострадала от ряда стихийных бедствий в прошлом году, которые повлияли на урожай, в то время как в этом месяце она снова сильно пострадала от наводнения, когда были уничтожены посевы в ключевых сельскохозяйственных регионах. (...) Поскольку свинина и говядина являются почти неслыханной роскошью для большинства простых людей, отлов собак в Пхеньяне может быть направлен на то, чтобы предотвратить голод в ближайшие месяцы (...)", - предполагает издание.