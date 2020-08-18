Каковы риски передачи Covid-19 в закрытых пространствах?

"Менее чем за две недели до начала учебного года, что говорят нам научные данные о рисках передачи коронавируса в закрытых помещениях?" - пишет Le Figaro">Le Figaro.

"Министерство здравоохранения Франции перечисляет почти половину очагов групповых случаев (кластеров) заражения на рабочих местах, в этот подсчет входят больницы и социальные медицинские учреждения, - говорится в статье. "Больницы составляют около 10% кластеров, медико-социальные учреждения, дома престарелых - 20%, а частные компании - 20%", - подробно рассказал в четверг телеканалу France Info Эрик Ком, руководитель отдела инфекционных заболеваний больницы Питье-Сальпетриер.

"(...) Первым выявленным способом передачи коронавируса являются брызги или капли слюны, выделяемые инфицированным человеком при кашле или чихании, а также при разговоре или пении", - указывает издание.

"(...) Вирус также может прикрепляться к поверхности, загрязненной каплями слюны: руке, носовому платку, дверной ручке, кнопке лифта и т. д. Человек, который прикасается к ним, а затем прикладывает руку к лицу, может заразиться", - говорится далее.

"(...) Однако все более и более весомой становится гипотеза о третьем пути передачи заражения: это выдыхаемые пациентами аэрозоли, микрокапли размером менее 5 микрон, содержащие вирусные частицы. В отличие от брызг слюны, они могут оставаться в воздухе в течение нескольких часов и преодолевать большие расстояния, - поясняется в публикации. "Мы не знаем доли каждого из этих путей передачи", но "совершенно очевидно", что в отношении Sars-Cov-2 такое явление как "аэрозолизация существует", сказал AFP Антуан Флао, директор Института глобального здоровья на медицинском факультете Женевского университета,

"Такой способ передачи "не может быть исключен", как заявила ВОЗ в начале июля, особенно в "некоторых закрытых пространствах, таких как очень загруженные и плохо вентилируемые помещения" и когда люди там присутствуют "в течение длительного периода времени". В закрытых помещениях малейшая циркуляция воздуха позволяет вирусным частицам достичь концентрации, достаточной для заражения любого, кто их вдыхает", - пишет Le Figaro.

"Между тем, не все помещения равны, когда речь идет о риске передачи посредством аэрозоля. Так, Высший совет общественного здравоохранения Франции (HCSP) указывает на "три условия, благоприятные для передачи вируса по воздуху: условия вентиляции и воздушного потока, атмосферные условия (низкая температура, влажность), а также деятельность и физические усилия, практикуемые в этих пространствах".

"Действующие в настоящее время санитарные правила в первую очередь касаются обеспечения минимального расстояния в один метр на каждое рабочее место и при перемещении сотрудников внутри помещения. Если это расстояние не может быть соблюдено, то рекомендуется использовать маску", - указывает издание.

"(...) Не все смогут вернуться на работу (в плане присутствия) в начале учебного года. Нам придется продолжать удаленную работу, чтобы не увеличивать количество кластеров в частных компаниях", - считает Эрик Ком. С другой стороны, по мнению Антуана Флао, очень строгие правила дезинфекции в некоторых компаниях - это "своего рода чрезмерная предосторожность".

"В отличие от маски, "никогда не было ни малейшего доказательства того, что обеззараживание снижает риск" передачи Covid-19, подчеркивает он, выступая за "регулярное мытье рук". Текущие санитарные рекомендации также включают регулярное проветривание (каждые 3 часа) помещения в течение 15 минут", - говорится в статье.

"Как только обнаружилось присутствие вируса Sars-Cov-2 в виде аэрозолей, переносимых по воздуху, возник "теоретический риск" передачи через кондиционер, поскольку такая связь наблюдалась во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, - напоминает Антуан Флао.

"(...) В отличие от вентиляторов, которые "просто продувают" воздух и "считаются потенциальными распространителями", большинство кондиционеров вытягивают часть внутреннего воздуха и заменяют его наружным воздухом. Результат: "Мы еще больше уменьшаем риск, потому что не только вентилируем замкнутое пространство, но и проветриваем его посредством свежего воздуха", - отмечает Флао, признавая, что такой метод является более энергоемким. Поэтому для устройств, которые это позволяют, ВОЗ рекомендует "увеличить процент использования наружного воздуха", "если возможно, до 100%", - резюмирует Le Figaro.