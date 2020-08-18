"Красная линия" белорусской революции

"Если Владимир Путин извлек уроки из своей ошибки, совершенной летом 2014 года в Донбассе, то он не пойдет на лобовое вмешательство в дела Белоруссии", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"(...) С самого начала кризиса президент Лукашенко несколько раз обращался за помощью к своему могущественному российскому соседу Владимиру Путину. Но в коммюнике из Кремля не выказывалось особого энтузиазма по отношению к Лукашенко. В них просто напоминалось о положениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членами которой являются Россия и Белоруссия (наряду с Арменией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном), эта организация функционирует как НАТО, обеспечивая общую защиту от нападения из-за границы. Тогда как ни одна иностранная держава не стремится нападать на Белоруссию. Кроме того, Путин не испытывает особой симпатии к Лукашенко. В последнее время российскому лидеру не понравилось то, что его белорусский коллега столь тепло встретил главу американской дипломатии. Майк Помпео прибыл в Минск 1 февраля 2020 года, чтобы воспользоваться энергетическим спором между Лукашенко и Путиным и предложить Белоруссии поставки американской нефти", - говорится в статье.

"В воскресенье протестующие в Минске несли бело-красно-белый флаг Белоруссии 1918 года, но не было ни одного антироссийского плаката. Русские и белорусы культурно и исторически чрезвычайно близки", - отмечает автор статьи.

"Владимир Путин не станет совершать серьезную стратегическую ошибку и откажется направлять свои танки против белорусских манифестантов. Не предоставляя улице слишком явную победу, российская дипломатия будет действовать за кулисами, с тем, чтобы добиться плавного переходного процесса и заменить Лукашенко каким-нибудь умеренным человеком, приемлемым как для белорусской оппозиции, так и для Кремля", - комментирует Жирар.

"В отношении белорусской революции российская власть проводит только одну "красную линию": расширение НАТО на эту территорию. Москва всегда считала Белоруссию передовым постом, который должен оставаться преданным ее стратегическим интересам", - указывает журналист.

"Путин действовал обдуманно, отдав приказ о захвате здания крымского парламента 27 февраля 2014 года. Он опасался, что украинская оппозиция, которая только что захватила всю власть в Киеве после отказа от внутриукраинского соглашения, заключенного при европейской поддержке, прогонит российский флот из Севастополя, чтобы заменить его флотом НАТО. Но после референдума о присоединении Крыма (население которого всегда было очень русофильским) Путин совершил серьезную стратегическую ошибку, вмешавшись в дела Донбасса. (...) Ради региона, который не имел никакого стратегического значения, Путин спровоцировал на Украине широкие антироссийские настроения, которые до этого были незначительными", - пишет Le Figaro.

"Если Путин извлек уроки из своей ошибки, совершенной летом 2014 года в Донбассе, то он не пойдет на лобовое вмешательство в дела Белоруссии. Он попросит собственных силовиков убедить их белорусских коллег помягче отступиться от Лукашенко. Экономически ослабленной падением цен на нефть и газ России жизненно необходимо восстановить свою международную репутацию. И она этого не сделает, воспроизводя брежневское вторжение в Прагу в августе 1968 года. Путин крайне заинтересован в максимальном воздействии нового мирного оружия, которое он представил миру: российской вакцины против Covid-19", - резюмирует Рено Жирар.