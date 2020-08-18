Александр Лукашенко робко пробует открытость

"Протесты в Минске продолжаются. Всеобщая забастовка, начавшаяся на прошлой неделе, получила широкое распространение и, похоже, грозит заблокировать всю страну. Перед лицом такого бунта президент Белоруссии заговорил о пересмотре Конституции", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"(...) Идея новой Конституции напоминает референдум, организованный в начале июля его коллегой Владимиром Путиным... который позволил российскому президенту оставаться у власти до 2036 года посредством голосования, запятнавшего себя массовыми фальсификациями", - говорится в статье.

"Эта минимальная открытость происходит в момент, когда кажется, что дни пребывания у власти Александра Лукашенко сочтены. В воскресенье белорусский президент потерпел сокрушительное поражение на улицах Минска: 200 тыс. манифестантов потребовали его ухода, заполонив столицу невиданным ранее в этой стране с 9,5 млн жителей человеческим потоком. Всеобщая забастовка, начавшаяся на прошлой неделе, получила широкое распространение, начиная от рабочих заводов и кончая журналистами государственных телеканалов, угрожая полностью заблокировать страну. Сейчас глава государства, судя по всему, пользуется поддержкой только силовых структур и политической элиты, находящейся в режиме прогрессирующей "разморозки", - отмечает автор статьи.

"(...) По мнению Алексея Макаркина, политолога из Фонда "Центр политических наук", "деятели, которые всегда были преданы Лукашенко, прекрасно понимают - если ему удастся остаться у власти, он их не простит. Раз такие люди, прекрасно знающие правила игры, приняли столь серьезное решение, то это потому, что они пришли к выводу, что Лукашенко больше не сможет мстить".

Более сдержанные оценки дает специалист по вопросам безопасности Андрей Паротников:"наша правящая элита насчитывает максимум 20 человек. Если они потеряют власть, то они потеряют все. Поэтому раскола элиты не будет. Только если Лукашенко отдаст приказ стрелять [по толпе], тогда риск [раскола элиты в широком смысле] станет очень высоким. В целом, как сообщают наши источники, чиновники пока не проявили желания прислушиваться к людям".

"(...) Очевидно, что А. Лукашенко на текущий момент придерживается тактики отрицания эндогенной природы политического кризиса в Беларуси. Он традиционно обвиняет во всем некие могущественные внешние силы", - считает Андрей Паротников.

"(...) Чтобы "материализовать" западную угрозу, Александр Лукашенко разместил военные силы на границе с Литвой и Польшей, - говорится в публикации. "Инициатива по переброске десантной бригады из Витебска в Гродно якобы для реагирования на активизацию военных приготовлений в Польше и в Литве выдают внутреннюю растерянность. Которая никак не способствует стабилизации ситуации: тех же витебских десантников в Гродно местное население может воспринять как потенциальных карателей, а не защитников от виртуальной угрозы", - можно прочитать в блоге о безопасности Белоруссии (Belarus Security Blog), который ведет Андрей Паратников.

"Оппозиция, в свою очередь, проводит линию пассивного сопротивления. В видеообращении, опубликованном в понедельник, кандидат от объединенной оппозиции, насильственно высланная в Литву, заявила, что готова взять на себя роль "национального лидера" ради "восстановления спокойствия в стране". Светлана Тихановская проявила осторожность, повторяя, что "мы выражаем солидарность с теми, кто защищает свои права всеми мирными способами, в том числе мирными митингами и забастовками". Без прямого призыва к действиям", - передает Le Temps.

"Протестное движение по-прежнему не координируется единым центром принятия решений и, похоже, ориентируется лишь на несколько каналов Telegram (который власти не могут заблокировать). Это такие каналы, как NEXTA Live (2,1 млн подписчиков), подстрекающие к забастовке и назначающие встречу демонстрантам, - указывает Гриншпан. - В понедельник NEXTA призвал протестующих по всей стране "вызываете главу исполкома на ковёр. Требуете от него поддержать народные требования. Если он отказывается это делать - вы имеете полное право отстранить его от власти".