Работа из дома убивает климат?

"Работу из дома вместо офиса охотно превозносят как защиту климата: меньше транспорта, меньше командировок. Однако этот простой расчет не совсем соответствует действительности", - пишет австрийское издание Der Standard.

"В результате пандемии коронавируса миллионы людей перешли на работу из дома. Командировки, конференции, доклады, консультации - все было отменено или перенесено в цифровое пространство. (...)Авиаперевозки, на долю которых приходится 2% мировых выбросов СО2, сократились на 85%. Защитники окружающей среды радуются тому, что в долгосрочной перспективе работа из дома сможет понизить выбросы СО2. (...) Однако и интернет-активность оставляет большой экологический след, - отмечает издание. - Согласно исследованию французского аналитического центра The Shift Project, онлайн-видео вызывают выброс 300 млн тонн СО2 в год. Это примерно 1% мировых выбросов. Только просмотр порнографии становится причиной выброса такого же количества СО2, которое за год производит Бельгия. По оценке экспертов, к 2025 году доля цифровых технологий в мировых выбросах парниковых газов может возрасти до 8%".

"Электронные письма также не являются безвредными для окружающей среды. Британский исследователь Майк Бернерс-Ли пишет в своей книге "Насколько плохи бананы? Углеродный след всего", что одно-единственное электронное письмо соответствует 4 гр CO2-эквивалента. Если письмо содержит вложение, то выброс и вовсе может подняться до 50 гр. Из-за перехода на удаленную работу потребность в коммуникации возросла. Согласно анализу маркетинговой платформы Hubspot, британские компании стали в среднем отправлять на 20% больше электронных писем, чем до эпидемии. И это влияет на экобаланс. То есть домашний офис не является особенно "зеленым", - пишет издание.

"Разработчик программного обеспечения Джерри МакГоверн подсчитал, что онлайн-совещание продолжительностью в один час, в котором принимают участие два человека, в зависимости от разрешения и качества видео может за 250 дней в году произвести до 2,8 кг СО2. Обычный аудиозвонок является причиной выброса лишь 8 гр СО2, при этом выбросы от видеозвонка с высоким разрешением уже возрастают до 1,1 кг СО2", - говорится в статье.

"Главный вопрос состоит в том, компенсирует ли сокращение выбросов СО2 из-за снизившегося числа командировок и авиаперевозок рост выбросов СО2 в результате работы центров обработки данных. "Работа из дома хороша, если благодаря ей не совершаются длинные поездки, - поясняет исследователь Бернер-Ли в ответе на запрос. - Но если она приводит к тому, что дома включают отопление, работа из дома может оказаться хуже коротких поездок". Не говоря уже о расходах на кондиционирование: по данным Международного энергетического агентства (IEA), на долю кондиционеров приходится 10% мирового потребления электроэнергии. Если люди будут дольше работать из дома, а потепление климата продолжится (и, возможно, будет усиливаться интернет-активностью), потребность в нем увеличится. Получается замкнутый круг", - отмечает издание.

"В одном из исследований австралийские ученые сравнили экобаланс онлайн-собраний и очных мероприятий. Основой их исследования стал следующий сценарий: на пятичасовое собрание прибыли два участника, которые находились на месте и не должны были совершать поездки, один участник, проехавший 1 тыс. км., а также один человек из другой страны, пролетевший на самолете 5 тыс. км. При таком раскладе выбросы СО2 от онлайн-конференции составили бы только 7% от выбросов, вызванных очной встречей - и онлайн-собрание оказалось бы значительно более экологичным. Если же в этом сценарии путь одного участника сократить до 67 км, а другого до 333 км, выбросы СО2 в обоих случаях оказались бы одинаковыми".

"Таким образом, экологичность видеоконференции всегда зависит от каждого отдельного случая. И в конечном итоге также от энергии, используемой провайдером. Если центры обработки данных работают на грязной энергии, производимой на угольных электростанциях, домашний офис не будет более экологичным, чем авиаперелет", - заключает Der Standard.