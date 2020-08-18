"Мы только сейчас осознаем, насколько жестоким является государство"

"Беларусь, десятилетиями являвшаяся символом удобной несвободы, восстала", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Журналистка издания Соня Цекри побеседовала с писателем Виктором Мартиновичем - "о протестах на его родине, роли Путина и о президенте, называющем коронавирус психозом и передвигающемся только на вертолете".

По словам Мартиновича, число сторонников Лукашенко сокращается с каждым днем. "Десять минут назад он выступал на Минском заводе колесных тягачей. Работникам там платят лучше, чем остальным, и они особенно лояльны. Место тщательно выбиралось, выступление долго готовилось. Но спустя несколько минут работники закричали: "Уходи!". И Лукашенко сел в вертолет - он передвигается только на вертолете, а не на автомобиле - и улетел", - рассказал собеседник издания.

"Белорусское государство получает кредиты, супердешевые нефть и газ из России, чтобы белорусские государственные предприятия могли осуществлять недорогое производство. Многие белорусы являются госслужащими, они работают на госпредприятиях и в государственной промышленности, в школах, госучреждениях. Промышленность непродуктивна и неэффективна, как в советское время. Заводы неконкурентоспособны и не приносят прибыли. Поэтому на выручку приходит государство. И большинство людей долгое время были довольны этой моделью, потому что она давала стабильность и относительное благосостояние. Но Россия закрыла денежный кран, и белорусское государство больше не в состоянии платить госслужащим. Поэтому бастуют предприятия, протестуют работники", - пояснил Мартинович.

"Мы только сейчас понимаем, насколько жестоким является государство, - отметил писатель. - Тот, кого отправили в тюрьму, как правило, не говорил, что с ним происходило - из-за страха. Но теперь освобожденные говорят, впервые. О том, как над ними издевались. Я своими глазами видел следы от ударов".

"Последней причиной является коронавирус. Лукашенко позиционировал себя как Covid-диссидент. Он не видит вирус, это лишь психоз, говорил он. Не было карантина, ограничивающих мер, вообще никаких ограничений. Многие люди заразились и умерли, правительство фальсифицировало статистику. Это напомнило о советской лжи и тактике сокрытия после Чернобыля. Мы привыкли к тому, что нам лгут. Но эта ложь может быть смертельной", - указал Мартинович.

Говоря об отношениях Лукашенко и Владимира Путина, писатель отметил: "В последние семь месяцев Лукашенко очень действовал Путину на нервы. Он отказывался еще больше сближать Белоруссию и Россию. Он король в собственной стране, зачем ему служить королю другой страны? Он атаковал "Белгазпромбанк", дочерний банк российского "Газпромбанка". Глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико сидит в тюрьме. (...) Все, что содержит слово "Газпром", Россия считает неприкосновенным. Однако Белоруссия подчинила "Белгазпромбанк" Центробанку, в белорусском "Яндексе", российском варианте Google, проходили обыски. И Лукашенко покупал нефть в США - верх провокации! Путин кипит".

"Соображения по поводу российского военного вмешательства чисто гипотетические. Лукашенко не верит Путину, а Путин не верит Лукашенко. Для Лукашенко было бы безумием приглашать российские войска в Белоруссию. Ему они и не нужны, его собственных солдат, полицейских и других силовиков хватит для того, чтобы потопить Белоруссию в крови", - сказал Мартинович.

"Россия будет ждать новых выборов и затем выдвинет собственного кандидата. (...) Россия вмешивалась во внутренние дела многих стран, для Путина контроль над Белоруссией - это вопрос чести. Но он осторожен. Настроение на улицах очень критично к России", - отметил собеседник издания.

"В худшем случае Лукашенко снова отправит на улицу своих палачей, и мы переживем еще одну волну насилия и страха. Тогда все, кто критиковал режим, в том числе и я, могут оказаться в опасности. В идеальном случае скоро у нас появится новый президент", - считает Мартинович.