"Серые волки" могут перенести кавказский конфликт в Германию

"Россия помогает Армении, Турция - Азербайджану. "Серые волки" могут продвигать притязания турецких националистов и в Германии", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"На фоне напряженной ситуации на Южном Кавказе сотрудники органов государственной безопасности и знатоки конфликта предупреждают о ее последствиях для Германии. При этом акции ожидаются больше со стороны турецких правых радикалов, чем со стороны армян и азербайджанцев. (...) Об этом ведутся оживленные дискуссии среди "серых волков" - турецких националистов, которые в большинстве своем симпатизируют Партии националистического движения, входящей в правительственную коалицию в Анкаре", - говорится в статье.

"Лидеры сообщества на стыке преступности и "серых волков" ведут внутренние обсуждения о том, чтобы в случае крайней необходимости решать конфликт и в Германии, - говорит знакомый с данной средой служащий. - В сущности это старые османы".

"(...) Сеть османов министр внутренних дел Хорст Зеехофер запретил в 2018 году, - пишет издание. - Группировка открыто протестовала против "армянской резолюции" бундестага в 2016 году, используя символы "серых волков". Среди "серых волков" распространена идея создания великой турецкой империи под названием "Туран", которая должна объединить тюркские народы от Балкан до Западного Китая. Врагами считаются греки, курды, армяне, при этом близким союзником считается "братский народ" азербайджанцев".

"В свободной турецкой правоэкстремистской среде" наблюдается "повышенная готовность к насилию" и "тяга к оружию", сообщает Ведомство по охране конституции".

"Расследование о том, кто в июле напал на место встречи армян в Кельне и поджег автомобиль посольства Армении в Берлине, еще ведется. Поводом для инцидентов, вероятно, стали многодневные бои между Арменией и Азербайджаном", - говорится в публикации.

"То, что вмешивается Эрдоган, что в Турции и в Германии "серые волки" предстают в роли помощников Азербайджана, снижает вероятность решения конфликта, - сказал Хайко Лангнер, автор книги "Кризисная зона - Южный Кавказ" и сотрудник Левой партии в бундестаге. - Стороны конфликта должны выполнить базовые Мадридские принципы, согласованные еще в 2007 году: Армения уходит из Нагорного Карабаха для возвращения туда внутренне перемещенных лиц. Для самого Нагорного Карабаха предусмотрен временный статус и референдум".

"По мнению Лангнера, если турецкие правые будут подогревать конфликт, это даст армянам аргументы для сохранения оккупации. В конце концов исламского "Великого Турана" опасаются и другие нации региона", - передает Der Tagesspiegel.