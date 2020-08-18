Союзники, с которыми обращаются, как с изгоями

"Санкциомания США всегда была проблематичной. 60 лет санкций в отношении Кубы ни на что не повлияли. В случае с "Северным потоком-2" президент США лишь ухудшает ситуацию", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Российские поставки природного газа Германии являются предметом спора между США и ФРГ с тех пор, как в 1970 году Вилли Брандт заложил основы энергетического партнерства с Москвой с помощью сделки "газ - трубы". Но еще никогда встречный ветер из Америки не был таким сильным, как при президенте Дональде Трампе. Жесткое санкционное давление, которое он оказывает на Берлин, отягощает германо-американские отношения вплоть до угрозы их разрыва", - отмечает журналист Тео Зоммер.

"(...) Уже президент Никсон угрожал правительству Брандта санкциями, однако оно не дало сбить себя с толку. Когда затем энергетическое партнерство Германии и Западной Европы углубилось, спор снова разгорелся в 1982 году. Президент Рейган ввел санкции в отношении американских компаний, которые хотели участвовать в строительстве нового трубопровода. Но федеральный канцлер Гельмут Шмидт оставался непоколебимым. (...) Правительства в Лондоне и Париже встали на сторону Шмидта, после чего Рейган снова отменил санкции", - говорится в статье.

"Россия даже в разгар холодной войны была надежным поставщиком энергии, - подчеркивает автор публикации. - В будущем нам потребуется еще больше российского газа, причиной этого станут истощение голландских, британских и норвежских месторождений и отказ Германии от атомной энергетики и угля. Ни Бонн, ни Берлин никогда не угодничали перед Кремлем из-за поставок газа. На это никак не повлиял и "Северный поток-1", открытый 9 лет назад Ангелой Меркель и Дмитрием Медведевым".

"Не нужно быть симпатизантом Путина, чтобы понять, что для Трампа в первую очередь речь идет о том, чтобы вытеснить с рынка Россию как поставщика природного газа и взамен навязать немцам более дорогой американский сжиженный газ".

"Можно поддерживать "Северный поток-2" или выступать против него, но нельзя подчиняться произволу США, противоречащему международному праву, - указывает издание. - (...) Санкциомания Вашингтона всегда была проблематичной. 60 лет санкций в отношении Кубы не повлияли на ни что. Санкции против России после присоединения Крыма тоже принесут мало успеха в ближайшие 60 лет. Они загнали Россию Путина в руки Китая так же, как расторжение Трампом ядерного соглашения с Тегераном толкают Иран во все более крепкие объятия Народной республики Си Цзиньпина. Раньше санкции были направлены против действительных или мнимых противников. Теперь же они направлены против друзей и союзников. С ними обращаются, как с изгоями. Это новое явление".

"(...) Своими санкционными угрозами Соединенные Штаты игнорируют право европейцев самостоятельно решать, откуда им получать энергию. Своими экстерриториальными санкциями они посягают на суверенитет Европы".

"Но что делать? Правительство ФРГ отвергает ответные меры. Остается лишь обратиться в международный суд и подключить к делу Всемирную торговую организацию (ВТО), возможно, объявить бойкот ввозимым из Америки товарам. Однако США не подчинились юрисдикции Гаагского суда; с ВТО они находятся в конфликте; бойкот импорта противоречит нашему принципу свободной торговли. Поэтому, - заключает Die Zeit, - остаются, пожалуй, лишь символические жесты. (...)".