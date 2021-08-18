"Она из Украины, но восхищается Россией - и она спутница "00Smith", который шпионил в пользу русских", - пишет немецкий таблоид Bild.

"На прошлой неделе сотрудники полиции в Потсдаме арестовали 57-летнего шотландца Дэвида Смита. Предполагается, что он передавал секретные данные россиянам, когда работал охранником в британском посольстве", - напоминает издание.

"Британские газеты опубликовали фотографии Светланы М. - она любит шпиона из Потсдама. В интернете Смит разместил фотографии совместных поездок, на которых явно видны их взгляды. На одной фотографии Светлана в кепке с российским орлом, на другой она сидит, смеясь, на старой зенитной пушке", - описывает Bild.

"Дэвид Смит, который ранее служил солдатом в Королевских ВВС Великобритании, позирует на фото в футболке с российским флагом у памятника русскому танку. На других снимках он занимается пропагандой в пользу российских сепаратистов на Украине или позирует перед российским посольством", - говорится в публикации.

"По данным издания Daily Record, Смит называл себя в интернете "анти-НАТО" и "анти-ЕС" и опубликовал фотографию президента России Владимира Путина, который показывает НАТО средний палец".

"Почему Смиту все же разрешили работать в посольстве, пока неясно. Очевидно, никто не обратил внимания на его страницу в интернете - он создал ее под псевдонимом. Впрочем, последние месяцы за ним велось наблюдение".

"По данным газеты Sun, следователи решили действовать, потому что опасались, что Смит вскоре передаст российской стороне еще больше секретных материалов", - передает Bild.