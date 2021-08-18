Биологические часы тикают и для мужчин: шанс стать отцом после 50 сокращается на треть

"Шанс на появление ребенка у пары сокращается на треть, когда потенциальному отцу больше 50 лет, согласно новому исследованию, которое показало, что биологические часы есть не только у женщин, но и у мужчин", - сообщает Daily Mail.

"Анализ данных 4,3 тыс. британцев, проходящих лечение от бесплодия, позволил команде из Центра репродуктивного и генетического здоровья в Лондоне определить момент, когда начинают тикать мужские биологические часы - когда фертильность резко снижается. Они обнаружили, что вероятность рождения живого ребенка у мужчин старше 50 лет, проходящих курс лечения бесплодия, была на 33% ниже, чем у мужчин более молодого возраста", - говорится в статье.

"Ведущий автор исследования, доктор Гай Моррис, отметил, что газетные статьи о знаменитостях в возрасте за 60, у которых рождаются дети, увековечили миф о том, что "мужская фертильность длится вечно". В действительности, говорит он, это неправда, и общественное здравоохранение должно призвать мужчин не откладывать отцовство, если они решают, что хотят иметь детей", - пишет издание.

"По словам команды ученых, проводивших исследование, во всем мире отсроченное рождение детей становится все более распространенным явлением как для мужчин, так и для женщин. В последние десятилетия возраст женщин, становящихся матерями в первый раз, неуклонно растет - этой тенденции сопутствует и повышение возраста отцовства: у 15% детей, родившихся в 2016 году в Англии и Уэльсе, отцам больше 40 лет. Это явление связывают с увеличением частоты преждевременных родов и судорожным приступов у новорожденных, а также гестационного диабета у матерей".

"Наше исследование показало, что возраст отца старше 50 лет негативно влияет на рождение живого ребенка и клиническую беременность", - заявил доктор Моррис.

"Результаты, опубликованные в журнале Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, основаны на изучении участников 4833 циклов ЭКО / ИКСИ, проведенных в лондонской клинике. Команда ученых обнаружила, что сокращение появлений на свет живых младенцев не зависело от возраста женщин", - отмечается в статье.

"По словам ученых, это конкретное когортное исследование полезно, поскольку оно включало большое количество мужчин старше 50 лет и предполагало подробную информацию обо всех причинах бесплодия. "Это гарантирует, что наши результаты могут быть обобщены для большинства пар, обращающихся за оценкой и лечением недостаточной фертильности", - сказал доктор Моррис.

"Британская команда также принимала во внимание качество спермы и метод оплодотворения, а также другие смешанные переменные, такие как возраст матери. "Независимо от причины бесплодия, увеличение мужского возраста связано с уменьшением числа живорождений", добавил доктор Моррис, но не увеличивает количество выкидышей. (...) В исследовании не учитывались такие факторы образа жизни, как вес, курение или употребление алкоголя, которые также могли влиять на результаты независимо от возраста. Однако имелись признаки того, что качество спермы было хуже у более старших мужчин: только 4 из 10 из тех, кто был старше 51 года в когорте, имели количество сперматозоидов в пределах здорового диапазона по сравнению с 6 из 10 для более молодых членов когорты", - сообщается в статье.

Исследование, проведенное в 2017 году на основе данных участников 19 тыс. циклов ЭКО в США, показало, что у женщин до 30 лет с партнером-мужчиной в возрасте от 30 до 35 лет вероятность рождения живого ребенка составляет 73%. Но этот впечатляющий показатель успеха падал до 46%, когда мужчине было от 40 до 42 лет. Влияние возраста мужчин старше 50 лет не исследовалось, говорится в публикации. (...)