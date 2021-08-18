Токсичные металлы от производства смарфонов и батарей осаживаются в костях человека, предупреждают ученые из Иерусалима

"Токсичные металлы, выделяемые при производстве таких вещей, как батареи, смартфоны, солнечные панели и ветряные турбины, могут проникать в наши кости. С таким предупреждением выступили эксперты Еврейского университета в Иерусалиме, изучавшие загрязнение свинцом останков 130 человек, захороненных на кладбище в центре Рима", - передает Daily Mail.

"Место захоронения под Палаццо делла Канчеллерия использовалось примерно 12 тыс. лет назад - до появления производства металла - вплоть до XVII века. Команда ученых обнаружила, что по мере того, как мировое производство свинца со временем увеличивалось, темпы поглощения свинца телами людей, захороненных на кладбище, также увеличивались. Исследователи пояснили, что свинец поступает с дыханием из атмосферы, а это означает, что загрязнение затронуло даже тех, кто не участвовал в производстве токсичного металла", - говорится в статье.

"Полученные результаты - в сочетании с растущим спросом на токсичные металлы, такие как свинец, для различных технологий - вызывают серьезные опасения, связанные с общественным здравоохранением", - указывает газета.

(...) "Производство свинца увеличилось 2500 лет назад, что было обусловлено чеканкой монет, и пик производства пришелся на римский период, а затем снизился в Средние века. Производство снова выросло 1000 лет назад, чему способствовала добыча серебра в Германии, затем в Новом Свете и, наконец, чтобы удовлетворить потребности промышленной революции", - сообщается в статье.

"Исследование основано на предыдущих работах, которые показали, что темпы производства свинца также "задокументированы" в осадочных породах в озерах и в ледниках. Нынешнее исследование было проведено геохимиком Игалем Эрелем из Еврейского университета Иерусалима и его коллегами. (...) Всего профессор Эрель и его коллеги проанализировали фрагменты костей 130 захороненных человек. Команда смогла рассчитать уровень загрязнения свинцом у каждого человека, проанализировав состав их костей. Они обнаружили, что этот зафиксированный уровень загрязнения точно следует за расчетными историческими темпами производства свинца во всем мире", - пишет Daily Mail.

"Тесная взаимосвязь между производством свинца и концентрацией свинца в организме человека в прошлом предполагает, что без надлежащего регулирования мы продолжим сталкиваться с разрушительным воздействием на здоровье загрязнения токсичными металлами", - считает профессор Эрель.

"Наибольшему риску отравления свинцом подвергаются те, кто больше всего подвержен воздействию токсичного металла, в том числе шахтеры и рабочие предприятий по переработке отходов. Однако свинец также можно найти в различных формах электронного оборудования, от батарей до солнечных панелей последнего поколения, - предупреждает газета. - В результате утилизации и порчи эти объекты могут выделять свою токсичность в атмосферу, которой мы дышим, а также в почву, в которой мы выращиваем урожай. (...) Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Environmental Science & Technology".