Вооружены лучше, чем государство НАТО: это немецкое оружие теперь находится в руках талибов*

"Талибан"* в одночасье стал одним из наиболее оснащенных исламистских формирований в мире. Большая часть захваченного оружия была изготовлена в США. Но и современная военная техника из Германии теперь находится в руках талибов*. Как это могло произойти - и что теперь планируют делать с оружием исламисты?", - задается вопросом немецкий журнал Focus.

"(...) Сегодня талибы* вооружены до зубов и оснащены лучше, чем некоторые страны НАТО, - указывает издание. - Спустя 20 лет после начала войны в Афганистане итог выглядит пугающе для мирового сообщества и особенно для Соединенных Штатов. Около 3,6 тыс. военнослужащих западного альянса погибли в ходе операций до 2020 года. Почти 9,6 тыс. солдат из 36 стран участвовали в операции, которая недавно получила название "Решительная поддержка". Германия тоже направила 1,3 тыс. солдат и была второй по численности войск".

"Бундесвер не скупился на расходы в Гиндукуше. Расходы на персонал, материальные средства, военные закупки и административные задачи составили в 2018 году около 313 млн евро. США последние годы тратили миллиарды долларов на оснащение афганских военных необходимыми средствами в борьбе с талибами*. Только расходы на военное управление составили около 743 млрд долларов США в период с 2001 по 2013 год", - говорится в статье.

"Однако за последние недели десятки тысяч афганских военнослужащих сложили оружие. (...) После того, как правительственных войска во многих регионах страны капитулировали практически без боя, оружие и техника попали в руки исламистов. (...) Тот факт, что именно религиозные фундаменталисты сейчас наживаются на том, что США годами вооружали афганских военных, является катастрофой для всего мирового сообщества", - отмечает Focus.

"В отличие от 1996-2001 годов, когда режим "Талибана"* правил жесткой рукой и в военном отношении больше напоминал армию каменного века, сегодня "воины Аллаха" больше не представляют собой плохо оснащенное войско. (...) Хотя уже после вывода советских войск в 1980-х годах боевики получили доступ к арсеналу оружия, он не сравнится с высокотехнологичным оружием XXI века, которое теперь оказалось в распоряжении бывших воинов каменного века".

"В Вашингтоне уже давно предполагали, что талибы* могут захватить американскую технику афганских правительственных войск. Пентагон готовился к этому сценарию в своих штабных учениях - но в итоге был совершенно застигнут врасплох скоростью захватнической кампании. Хотя американские войска, уходя, забрали с собой "высокотехнологичное" оборудование, огромное количество автомобилей, огнестрельного оружия и боеприпасов теперь находится в руках исламистов. (...) Они с гордостью размещают в своих интернет-сетях видео и фотографии, на которых видно, как они захватывают целые склады оружия и транспортные средства", - говорится в статье.

"Талибан"*, который может снова превратить Афганистан в теократию, живущую по законам шариата, захватил во время своего наступления в августе 2021 года миллион единиц стрелкового оружия и миллиарды патронов. 99% боевых машин афганской армии перешли в руки талибов*. Кроме того, более 600 бронетранспортеров типа M1117 и около 8,5 тыс. "Хамви" (военных внедорожников) оказались в руках "воинов Аллаха". К тому же у талибов* есть 150 высокотехнологичных бронированных автомобилей типа MaxxPro. 100 тыс. модернизированных внедорожников афганской полиции типа Toyota Hilux и Ford Ranger теперь тоже ездят под флагом арабских суннитских боевиков. Кроме того, из советских запасов осталось около 1 тыс. боевых машин пехоты, танков и бронемашин, которые теперь также принадлежат примерно 60 тыс. "воинов Аллаха".

"Но не только для наземных боев талибы* будут хорошо оснащены в будущем; воздушный флот также полностью перешел к исламистам, которые теперь имеют в своем распоряжении 68 легких ударных вертолетов типа MD 500 Defender, 19 бразильских штурмовиков класса A-29 и до 16 легендарных транспортных вертолетов Blackhawk. Четыре тяжелых транспортных самолета С-130 "Геркулес" и более 100 российских и советских транспортных и ударных вертолетов (Ми-17 и Ми-24) также находятся в распоряжении исламистской армии", - пишет Focus.

"Но самой большой угрозой с точки зрения возможной вспышки международного терроризма является захват афганского флота беспилотников. В последние дни талибы* захватили несколько высокотехнологичных беспилотников ScanEagle американского производителя Boeing".

"В минувшие выходные талибы* захватили город Мазари-Шариф. В течение многих лет здесь располагался самый большой полевой лагерь бундесвера за пределами ФРГ. (...) В арсенал входили самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000, 55-тонная мобильная артиллерийская установка с большой огневой мощью, боевая машина пехоты Marder с мощностью 600 лошадиных сил, развивавшая скорость 65 километров в час, боевая машина Eagle, специально разработанная для операций в кризисных регионах, в частности, в Афганистане, и оснащенный оружием универсальный грузовик Dingo, транспортер весом около 8,8 тонны, который мог передвигаться со скоростью до 100 километров в час и предпочтительно использовался для патрулирования".

"Кроме того, в бундесвере использовалось множество других специальных машин, включая бронетранспортер Fuchs, разведывательный бронеавтомобиль Fennek и бронированные грузовики Yak и Duro. Сколько оружия бундесвера попало в руки талибов*, пока не ясно", - отмечает издание.

"Если сравнить новый арсенал оружия талибов* и союзника НАТО Эстонии, то становится очевидным полное превосходство исламистов, - указывает Focus. - В то время как за шариатскую систему в Гиндукуше выступают 60 тыс. бойцов, эстонские вооруженные силы насчитывают всего 6,5 тыс. действующих солдат и 12 тыс. военнослужащих запаса. Вооруженные силы обходятся стране в 785,7 млн долларов США".

"Пока неясно, будет ли "Талибан"* использовать свой новый военный арсенал для расширения своей власти на международном уровне, снабжать оружием террористические группы, такие как "Аль-Каида"*, и продолжать поддерживать международную борьбу шариатских боевиков-фундаменталистов. Пока в Кабуле правят прагматики, - резюмирует Focus, - но лидеры радикальных боевых групп "Талибана"* могут превратить страну обратно в радикальное фундаменталистское государство, где права человека и особенно права женщин больше не будут соблюдаться, где не будет критической прессы, школьного образования для девочек, музыки и телевидения. А обычным явлением будет забивание камнями".

*организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации