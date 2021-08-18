Может ли восстановиться выжженный из-за пожаров лес?

(...) "Может ли лес воскреснуть из пепла? Такой вопрос у всех на слуху перед лицом трагического зрелища ежегодно разрушающихся тысяч гектаров леса. В глобальном масштабе это бедствие не пощадило ни один континент: в 2018 году сгорели 900 тыс. гектаров тропических лесов Амазонки, в 2019 году - 10 млн гектаров в Австралии и в 2020 году - 21 млн гектаров в Сибири. В департаменте Вар пожары уже уничтожили 6 тыс. гектаров лесов и кустарников. Деревья возрастом в несколько десятков лет за считанные часы превратились в золу. Неужели они безвозвратно потеряны?" - пишет журналистка Le Figaro Элизабет Пирсон.

(...) "После пожара всегда происходит восстановление растительности, но оно никогда не сможет происходить в точности одним и тем же образом, - объясняет Лоран Веласко, глава Национального управления лесного хозяйства (ONF) департаментов Буш-дю-Рон и Воклюз. Специалист поясняет, что лес является развивающейся экосистемой, выстраивание которой проходит в несколько этапов. Сначала происходит "колонизация", распространение невысокой растительности, затем появляются "деревья-пионеры", которые своим быстрым ростом обеспечивают тень вокруг себя и способствуют развитию лесной экосистемы. "Когда все охвачено пожаром, нарушается равновесие, и все приходится начинать заново", - отмечает специалист по вопросам лесного хозяйства

(...) "Способность разрушенного пожаром леса к восстановлению зависит от множества факторов. Во-первых, от масштабов пожара. Зола может содержать минеральные элементы, способствующие возобновлению роста новой растительности, при этом пламя всегда приводит к обеднению почвы питательными веществами, - указывает автор статьи. "Защищенная до сих пор земля внезапно оказывается голой", - подчеркивает Лоран Веласко.

"В таком случае ремиссия зависит от породы дерева, каждая из которых по-разному реагирует на пламя. Дуб кермес и каменный дуб, например, представляют собой постоянный предмет заботы пожарных и лесников, поскольку являются отличными переносчиками огня. "Зато они обеспечивают энергичную динамику после пожара, потому что сохраняют свои подземные корни, позволяя им быстро отрастать", - продолжает глава ONF. В отличие от пробкового дуба, отрастание которого происходит из верхних частей дерева, что приводит к гораздо более длительному процессу восстановления", - пишет Le Figaro.

"Наконец, на скорость возрождения леса влияют естественные условия. "Это может зависеть от свойства почв, от эрозии на наклонных почвах, от оседания из-за вытаптывания или от изменения температуры, вызванного глобальным потеплением", - отмечает Франсуа Фушье, представитель Прибрежной обсерватории от региона PACA (Прованс-Альпы-Лазурный берег)

"В коллективном сознании существует представление о том, что необходимо заменить сосны, которые считаются сильно подверженными коррозии, другими деревьями. Если бы это было так просто!"- восклицает Лоран Веласко. "У них, безусловно, идеальный профиль с их тонкими и сухими иглами, но раз они находятся там, значит на то есть причина", - указывает он. На самом деле, сосна алеппская, символ юга Франции, имеет свою собственную "стратегию" сопротивления: после прохождения огня шишки, защищенные очень термостойкой смолой, раскрываются, и тогда на землю падают "столько семян, способных восстановить сосновый лес". Таким образом, эти хвойные деревья являются "одновременно очень хорошим топливом и чрезвычайно устойчивой породой".

"Однако восстановление леса требует времени. Алеппской сосне требуется не менее 20 лет, чтобы обрести зрелые шишки и семена, готовые к повторному посеву, и от 40 до 60 лет, чтобы стать полностью взрослой, - сообщает автор статьи. "Дубовый лес занимает еще больше времени: нужно ждать несколько десятилетий, чтобы вновь обрести древесные страты спелых лесов", - объясняет Франсуа Фушье.

(...) "Перед лесозащитными организациями еще встает вопрос о предохранении отдельных зон от вытаптывания. С другой стороны, случаи искусственного посева вследствие стратегии, принятой в 1980-х и 1990-х годах, которая, по мнению Франсуа Фушье, оказалась "столь же дорогостоящей, сколь и неэффективной", сейчас "крайне редки". "Так происходит, когда речь идет о материальной, ландшафтной или исторической ценности: когда зоны расположены вдоль маршрута, дороги. В остальных случаях мы всегда отдаем предпочтение естественному восстановлению, которое к тому же обходится дешевле", - поясняет он.

(...) "Лес, который в настоящее время горит в департаменте Вар, состоит из деревьев старше 50 лет, - подчеркивает представитель Прибрежной обсерватории от региона PACA. - При наилучших условиях необходимо будет подождать такой же период времени, чтобы получить аналогичный результат". Однако защитник леса отмечает, что участившиеся в последние годы пожары редко предоставляют деревьям такую передышку".