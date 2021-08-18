Россия готова к осторожному сотрудничеству с "Талибаном"*

"Несмотря на контакты, установленные в результате дипломатии в течение нескольких месяцев, Москва по-прежнему считает исламистское движение "Талибан"* "террористическим", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Никакой хаотичной эвакуации, никакого отхода в аэропорт Кабула: посольство России в Афганистане демонстрирует безмятежность, решив не двигаться с места. После падения афганской столицы Москва планирует репатриировать лишь горстку дипломатов из примерно 100 человек, составляющих ее штат", - говорится в статье. (...) "Талибы* еще раз переподтвердили, что ни один волос с [головы] российских дипломатов не упадет, [сказав] "вы можете работать спокойно", - уточнил на российском телевидении посол Дмитрий Жирнов.

"В эфире радиостанции "Эхо Москвы" Жирнов даже заверил, что при талибах* в плане безопасности "сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем при Ашрафе Гани", который находится в бегах. По его мнению, у афганцев "нет причин" стремиться к отъезду. Во вторник посол должен был встретиться с координатором движения "Талибан"*. В июле, во время последнего из серии визитов в Москву представителей "Талибана"*, российская сторона заручилась гарантиями безопасности своего дипломатического персонала".

(...)"Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов с легким ликованием прокомментировал то, что "не зря на протяжении семи лет мы поддерживаем контакты с движением "Талибан"*, однако признал, что был удивлен стремительностью, с которой рухнула афганская власть", - передает автор статьи. - Чувство удовлетворения со стороны России неудивительно. Катастрофический вывод американских войск отзывается отдаленным эхом советского разгрома в Афганистане, завершившегося в 1989 году после 10 лет войны против моджахедов".

"По мнению российской элиты, этот эпизод имеет более глобальное значение, - отмечает Максим Сучков, научный сотрудник Института Ближнего Востока. - Это напоминание таким странам, как Украина и Грузия, которые отчаянно пытаются сохранить свой альянс с Соединенными Штатами, о том, что их потребности, в том числе в сфере безопасности, никогда не будут важнее, чем вопросы американской внутренней политики".

"Тем не менее, новая афганская ситуация остается синонимом прыжка в неизвестность и вызывает серьезную озабоченность Москвы. Российский подход выглядит прагматичным, но он остается осторожным. Несмотря на регулярные контакты в последние месяцы между российскими дипломатами и представителями "Талибана"*, в Москве это движение по-прежнему рассматривается как "террористическое", и так происходит с 2003 года, - комментирует журналист. - Замир Кабулов, как человек Кремля, в понедельник снова напомнил, что Россия не станет "спешить" с признанием новых афганских властей, все будет зависеть "от их поведения".

(...) "По мнению российских экспертов, в последние месяцы переговоры сосредоточились на четырех темах: безопасность российских интересов в Афганистане; незаконный оборот героина в северном направлении; угроза, исходящая от организации "Исламское государство"*, которая делает Россию врагом и мишенью; стабильность Центральной Азии, - указывает Бенуа Виткин. - Последний пункт оказывается наиболее щекотливым для Москвы и ее региональных союзников - в первую очередь, для Таджикистана и Узбекистана, которые, как и Туркменистан, граничат с Афганистаном. Когда там сменились власти в период с 1996 по 2001 год, талибов* обвинили в поддержке исламистских оппозиционных движений в этих странах".

(...) "Проблема сейчас усложняется, поскольку речь идет не только о вооруженных вторжениях или пограничном контроле. Существуют также опасения по поводу цепной реакции и пробуждения исламистских спящих ячеек в государствах Центральной Азии, вплоть до Казахстана", - отмечается в публикации. "Падение Кабула в этом плане поучительно, - отмечает Максим Сучков. - Город был захвачен изнутри, а не извне, и это усугубило опасения по поводу Средней Азии".

Однако в статье для Riddle Russia исследователь Иван Клышч умерил подобные опасения, напомнив, что государства Центральной Азии сегодня намного прочнее, чем во время победы талибов в 1996 году. "Российские власти уверены в относительной стабильности постсоветских центральноазиатских республик и в своей гегемонии над ними, - пишет Клышч. - Для России приход к власти талибов* не меняет основы ее политики по Афганистану: не давать нестабильности афганской гражданской войны перекинуться на Центральную Азию".

* - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ