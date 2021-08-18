"Черное небо" над Красноярском - жители Сибири борются за чистый воздух

"Город Красноярск, расположенный на востоке Сибири, страдает от сильного загрязнения воздуха. Гражданские инициативы выявили тех, из-за кого образуется смог, и, рискуя, бросают вызов политике", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Горы, река, природа - вот что Игорь Шпехт любит в Красноярске, крупнейшем городе в Восточной Сибири с миллионным населением, который за последние годы очень похорошел. Порой в летние дни над промышленным городом стоит густая дымка. Но особенно зимой природной красоты города не увидеть - смог настолько густой, что говорить можно лишь о "черном небе". Игорь Шпехт вместе с единомышленниками объявил ему войну", - пишет журналист Маркус Акерет.

"Уже несколько лет Красноярск имеет репутацию одного из городов с самым грязным воздухом - не только в России, но и во всем мире. На самом деле, в этом нет ничего нового: начиная с 1980-х годов, всегда были дни, когда город погружался в зловонный чад, а власти били тревогу. На территории города работает один из крупнейших алюминиевых заводов в мире - алюминиевая компания "Русал". В силуэте города преобладают бело-красные полосатые дымовые трубы трех ТЭЦ, работающих на угле".

"Свою роль играют и природные условия. Красноярск располагается в бассейне реки. С 1967 года река Енисей к юго-западу от города запружена плотиной гидроэлектростанции Дивногорска, поэтому зимой она больше не замерзает. В результате влажный холодный воздух смешивается с сажей и химическими частицами, попадающими в него из электростанций и промышленных предприятий. Также частично виноваты и угольные системы отопления и генераторы в так называемом "частном секторе" города - в частных домах и на малых предприятиях, которые не подключены к центральной сети электро- и теплоснабжения. Летом лесные пожары в тайге, которые случаются все чаще, также окутывают город дымом", - говорится в статье.

"С самого начала Шпехт и его соратники занялись основой для рациональной дискуссии: точными данными измерений качества воздуха. Они купили простые измерительные приборы и установили их у себя дома. Однако именно это сразу же сделало их врагами для регионального правительства и отрасли. Те не были заинтересованы в неподкупных данных", - указывает издание.

"Поэтому поначалу власти реагировали так, как обычно реагируют в России, когда независимые от государства субъекты развивают собственную инициативу: прокуратура возбудила дело о несанкционированном измерении качества воздуха, а близкие к государству СМИ попытались дискредитировать группу Шпехта как манипуляторов и "иностранных агентов". Любой, кто начинает заниматься общественной деятельностью, сразу же считается врагом, отмечает Шпехт. Поэтому он и его единомышленники всегда начеку".

"Но когда в сотрудничестве с учеными из Нью-Йорка они смогли доказать, что их данные более точны, чем государственные, произошли изменения: власти поняли, что им придется заняться этим вопросом и принять факт "черного неба". По словам Шпехта, в течение многих лет власти выдвигали всевозможные теории о причинах загрязнения воздуха и опирались на расчетные данные, а не на данные измерений".

"Через год Шпехт и его знакомые смогли доказать, что в "черном небе" виноват уголь - электростанции, но также - и особенно - индивидуальные угольные системы отопления в "частном секторе". Это проявляется, в частности, в чрезмерно высоком содержании бензпирена, канцерогенного углеводорода, который выделяется при сжигании угля и которого особенно много зимой".

"Шпехт чувствует себя покинутым местным научным сообществом. Он и его коллеги сами модернизировали измерительные приборы. По его мнению, устройства, которые получились, с одной стороны, лучше - система теперь может делать и прогнозы, что полезно для заблаговременного предотвращения "черного неба". С другой стороны, система проста и намного дешевле других устройств. Ни в Красноярске, ни в Москве к ней нет интереса - только за рубежом. Шпехта это расстраивает. "В конце концов, - говорит он, - мы любим свою страну и поддержали бы правительство; но пока эта любовь не взаимна".

"Несколько месяцев назад на заседании сибирского отделения Академии наук речь шла о результатах исследований качества воздуха, которые не должны быть опубликованы ни при каких обстоятельствах - тем более в год выборов. Об этом стало известно только потому, что запись этого заседания оказалась в интернете", - пишет NZZ.

"Сергею Михайлюте также не нравится позиция государственного научного аппарата. У 47-летнего мужчины иной взгляд на загрязнение окружающей среды в Красноярске, чем у Шпехта: взгляд эксперта и ученого. Михайлюта - физик. (...) Долгие годы он работал в науке. Сейчас он проводит научные экспертизы в собственной компании и входит в состав консультативного совета регионального министерства природных ресурсов и Ростехнадзора. На своем мобильном телефоне он показывает фотографии почерневших от копоти фильтров воздуха".

"Он считает, что отношение к загрязнению воздуха является отражением уровня зрелости общества. Экологические проблемы, по его словам, воспринимаются политиками в первую очередь как недовольство населения. В итоге, несмотря на добрую волю, мало что меняется, потому что компании не хотят платить за загрязнение воздуха, а государство идет им навстречу. С другой стороны, многие граждане боятся многое потерять. Они не видят, что сами могут на что-то повлиять", - передает издание.

"Сейчас Красноярск входит в федеральную программу "Чистый воздух". На публичных выступлениях представители правительства подчеркивают, что качество воздуха в последние годы улучшилось. Отчасти они связывают это с усилиями, приложенными при подготовке к Зимней универсиаде 2018 года. Региональное министерство природных ресурсов и Ростехнадзор не захотели давать интервью, сославшись на эпидемиологические причины", - отмечает NZZ.

"Впрочем, государство и активисты сходятся во мнении, что только взаимодействие самых разнообразных мер приведет к цели. Существуют разные представления о том, как это сделать. Активисты считают, что нацеленность, в частности, на дорожное движение и покупку более экологичных автобусов - это тактика отвлечения внимания".

"Они стремятся к учету всех выбросов, сотрудничеству между различными измерительными станциями и открытой информационной политике. Этому, конечно, противостоят интересы угольной промышленности и операторов электростанций. Кроме того, Красноярск не подключен к газовой сети, хотя природный газ в регионе добывается. Это мешает быстро перейти на более экологичные системы отопления".

"Шпехт критикует то, что он называет "декларативной политикой" российских властей, и указывает на обратный пример Китая, где государство с видимым успехом прилагает все возможные усилия для снижения загрязнения воздуха".

"В преддверии выборов в Государственную Думу и региональных парламентских выборов в сентябре загрязнение окружающей среды стало одним из главных политических вопросов в городе и регионе. Кандидаты от "Единой России" выступают за чистый воздух на предвыборных плакатах и используют это требование граждан в своих интересах. Для Шпехта выборы - это своего рода лакмусовая бумажка, показывающая, действительно ли политики хотят что-то сделать для улучшения экологической ситуации или они заинтересованы только в том, чтобы использовать этот вопрос в своих целях. От этого, по его словам, зависит, будут ли выполнены обещания и договоренности".

Игорю Шпехту и его единомышленникам "важно подчеркнуть, что в своей борьбе за чистый воздух они не преследуют политических целей", отмечает издание. "Но они не питают иллюзий относительно того, что общественную активность могут заклеймить как "политическую" и в любой момент использовать против них. "Если они захотят добраться до нас, их никто не остановит, даже давление извне", - говорит Шпехт. Сдаваться для него не вариант. Тем не менее, он рассматривает возможность переехать из Красноярска в место с более чистым воздухом и лучшими условиями жизни для своих детей", - пишет Neue Zürcher Zeitung.