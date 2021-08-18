Кабульский кризис правительства ФРГ: Ангела Меркель и образ, который останется

"Внутренние документы показывают, как, возможно, было потеряно важное время для проведения спасательной операции в Кабуле. Теперь канцлера Меркель будут судить по ее обещаниям", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Пока пилоты бундесвера борются за то, чтобы первые самолеты A400M приземлились в Кабуле, чтобы вывезти людей из Афганистана, завоеванного талибами*, Ангела Меркель улыбается в камеры в кинотеатре на премьере фильма "Несгибаемые". "Немцы боятся за свою жизнь. А Меркель смеется в кино" - так озаглавила свой материал газета Bild, которая не всегда благосклонна к канцлеру".

"В конце своего канцлерства Меркель стоит перед осколками миссии в Афганистане, которую она "унаследовала" от Герхарда Шрёдера в 2005 году и которую она постоянно защищала. В том числе и потому, что правительство Германии, как открыто признал министр иностранных дел Хайко Маас, совершенно неправильно оценило ситуацию. На протяжении всего времени пребывания у власти Меркель зачастую сначала выжидала и пыталась разобраться в ситуации", - отмечает журналист Георг Исмар.

"Но дни, предшествовавшие очень поздно начавшейся операции по эвакуации, длившиеся несколько месяцев споры нескольких министерств о том, какой местный персонал, как и когда сможет вернуться в Германию, ставят вопрос об ответственности Меркель. А также вопрос о том, не было ли потеряно несколько дней из-за процедурных вопросов".

"В распоряжении Der Tagesspiegel имеется документ под грифом "секретно", в котором юристы министерства иностранных дел уже в пятницу (13 августа) подготовили заявление о "парламентском участии в отправке военных сил для обеспечения наших мер в Кабуле". В заявлении говорится о направлении в Кабул до 400 солдат бундесвера".

"Самый важный момент: существующий мандат на участие вооруженных сил Германии в Афганистане в миссии "Решительная поддержка" под руководством НАТО, принятый бундестагом, действует еще до 31 января 2022 года и является "достаточным основанием для отправки солдат".

"Однако Меркель и министерство обороны во главе с Аннегрет Крамп-Карренбауэр, несмотря на эту экспертную оценку, посчитали, что необходим новый мандат. (...) Во второй половине дня воскресенья кризисная группа встретилась с правительством, ситуация резко обострилась. Кабул пал".

"Ведомство канцлера отвергает предположение, "что вопросы о процессе выдачи мандата привели к задержке начала операции по военной эвакуации". Однако задержки и многочисленные бюрократические преграды, создаваемые немецким правительством, могут стоить жизни опасающимся за свою жизнь людям в Кабуле. Посольство пытается справиться в Кабуле с сотнями запросов, которые становятся все более отчаянными по мере того, как талибы* сжимают кольцо контроля вокруг аэропорта, который все еще охраняется американцами. (...) Хаос, произошедший в понедельник, штурм аэропорта, военный самолет, вылетевший в Доху с 640 людьми на борту, показали, насколько хрупкой и крайне опасной является эта спасательная операция", - говорится в статье.

"Меркель поставила перед президиумом ХДС задачу, чтобы до 10 тыс. человек - в частности, те, кто оказывает помощь бундесверу и организациям по развитию, женщины-активистки, правозащитники и журналисты с их семьями - были доставлены в Германию через Узбекистан воздушным транспортом. Теперь ее будут судить по этому обещанию".

"В настоящее время американские войска разрешили три ежедневных посадки немецких военных самолетов - это чуть менее 400 человек в день, которые могут вылететь из страны", - указывает издание.

"Страна снова видит канцлера, которая реагирует на ситуацию с самоотдачей, не выпускает из рук телефон и вместе с главами государств по всему миру пытается найти решения для ситуации, которой она боялась, но которой она не ожидала в таком масштабе. В правительственных кругах сейчас постоянно ссылаются на спецслужбы, которые тоже не ожидали такого прорыва "Талибана"*- и того, что афганская армия сдастся без боя, а президент Ашраф Гани бежит. Проблема была и в том, что после вывода войск НАТО стало поступать меньше достоверной информации".

"Меркель должна договориться с президентом США Джо Байденом, что аэропорт будет оставаться открытым как можно дольше и охраняться американцами. Бундесвер в одиночку с этим не справится. "Именно в отношении Афганистана Германия осталась ручной собачкой США", - подчеркивает историк Михаэль Вольфсон. Он упрекает Меркель за зачастую двусмысленную, непродуманную внешнюю политику. "Афганский провал - это "только" верхушка айсберга", - говорит Вольфсон".

"Двусмысленность, по словам историка, особенно бросается в глаза, когда речь заходит о России. "С одной стороны, Германия при Меркель попала в энергетическую зависимость от России. Ключевые слова здесь - "Северный поток-1" и "Северный поток-2". С другой стороны, из-за аннексии Крыма и войны на Украине она хочет использовать санкции, чтобы заставить мощную Россию изменить курс".

"Министр интеграции земли Северный Рейн-Вестфалия Йоахим Штамп (СвДП) призывает Меркель созвать конференцию, "которая ориентировалась бы на Женевскую конференцию 1979 года и решение, которое было найдено в то время для беженцев, прибывавших на лодках из Вьетнама". Тогда, говорит он, удалось спасти сотни тысяч людей и упорядоченно расселить их в разных уголках мира. "Необходимо в сжатые сроки организовать конференцию с участием крупных стран, таких как США, Канада и Франция, чтобы посмотреть, кто и когда готов взять на себя какие квоты", - говорит Штамп, обращаясь к Меркель. "Германия также должна будет внести свой вклад", - считает он".

"В пятницу Меркель, как уже было запланировано, отправится к президенту России Владимиру Путину. Сможет ли он повлиять на талибов*, чтобы они предоставили свободный проход и афганскому местному персоналу? "В какой-то момент нужно говорить и с талибами*", - говорят в правительственных кругах Германии. Маркус Потцель, ранее занимавший должность посла в Кабуле, а с 2017 года являющийся специальным уполномоченным правительства Германии по Афганистану и Пакистану, (...) на переговорах в Дохе хочет добиться того, чтобы "местный персонал также мог попасть в аэропорт и вылететь из страны", заявил во вторник министр иностранных дел Маас. Пока, по его словам, в столице Кабуле только иностранные граждане могут пройти через контрольно-пропускные пункты талибов* на пути в аэропорт; афганских граждан разворачивают обратно".

"Что именно происходит в стране, может ли "Талибан"* взять более умеренный курс, кто на самом деле командует там, многие точно не знают. "Спецслужбы говорят, что у нас больше нет достоверной информации, - сообщают в Берлине, - из-за вывода вооруженных сил на местах почти не осталось информаторов".

"Пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт сообщил, что она разговаривала с президентом Франции Макроном, премьер-министром Великобритании Джонсоном, премьер-министром Италии Драги и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Гранди о ситуации в Афганистане. "Планируются дальнейшие телефонные переговоры с главами государств и правительств, в том числе из региона вокруг Афганистана", - сказал он. Меркель тоже была застигнута врасплох - и то, чем закончится кабульский триллер, в конечном итоге, наряду с остальным, будет определять весь образ ее канцлерства".

* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации