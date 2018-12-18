Укол оргазма: зачем женщины делают инъекции крови в вагину

"Хотите побаловать себя косметической процедурой, не боитесь шприцов и желаете улучшить свою сексуальную жизнь? Тогда вам, вероятно, подойдет новый бьюти-тренд: инъекции собственной крови в вагину", - пишет немецкая газета Huffington Post Deutschland со ссылками на несколько английских изданий.

"Как сообщает британская бульварная газета Daily Mail, такую необычную процедуру предлагают сегодня все больше косметологических клиник. Процедура якобы увеличивает шансы женщины испытать оргазм, повышает либидо, делает клитор более чувствительным и способствует выделению большего количества смазки при сексе. Цена вопроса: около 2 тыс. евро", - передает журналист Моритц Дитхельм.

"Для процедуры, получившей название "укол оргазма", у женщин берут кровь из вены и путем центрифугирования получают из нее плазму, которую затем вводят под местной анестезией в стенку влагалища под мочеиспускательным каналом", - поясняет издание.

"Плазма содержит регенерирующие, способствующие росту клеток вещества, которые заставляют стволовые клетки улучшать кровообращение, активизируют формирование здоровой ткани и кровеносных сосудов в области вагины", - отметил в разговоре с британской газетой The Independent пластический хирург Шериф Вакил. По его словам, "укол оргазма" он сделал уже более чем 2 тыс. пациенткам.

Между тем, отмечает Дитхельм, есть и те, кто критикует процедуру. "Прежде всего, пока еще не существует научного доказательства эффективности "уколов оргазма", - пишет на своем сайте гинеколог Йен Гунтер из канадского города Виннипег.

Косметолог Мэделин Феркинс из Сиднея, в свою очередь, защищает тренд, отмечая, что это абсолютно естественная процедура, ведь кровь является частью организма.