В России Кант оказался слишком немецким

"Калининградский аэропорт не будет носить имя немецкого философа, хотя эта идея получила широкую поддержку среди населения. Канта, родившегося в этом городе до того, как он перешел в советское лоно, назвали русофобом", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

"Предатель", "русофоб", "враг". В своем родном городе, во времена своей принадлежности к Восточной Пруссии называвшемся Кенигсбергом, а затем в 1945 году ставшем советским и переименованном в Калининград, Иммануил Кант переживает странные времена", - отмечает журналистка.

"Его памятник, могила и памятная плита были замараны, облиты розовой краской, рядом были разбросаны оскорбительные листовки. И все из-за внешне безобидного опроса общественного мнения. По инициативе митрополита Тихона Шевкунова, председателя совета по культуре Московского патриархата - и, как говорят, духовника Владимира Путина - был объявлен онлайн-конкурс по выбору дополнительного наименования для аэропортов страны, проект получил название "Великие имена России", - поясняет журналистка.

"Кант - несомненно, самый знаменитый уроженец данного региона. 20 ноября всемирно известный философ лидировал с показателем в 40,35% голосов по сравнению с 29,11% голосов за российскую императрицу Елизавету, армия которой стремительно заняла город в 1758 году и покинула его пять лет спустя. Через десять дней, по окончании голосования, соотношение сил изменилось, Елизавета Петровна с 33,75% голосов опередила Канта с его 25,74%", - указывает Мандро.

"Для такого различия в результатах оказалось достаточно кампании, исполненной ненависти. В российском анклаве, зажатом между Польшей и Литвой, на студентов Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта обрушился шквал анонимных листовок", - пишет автор статьи.

"Хватит предавать родину", - можно было прочесть на них. "Вы учитесь в стенах, носящих имя врага!" "Откреститесь православным крестом от этого вражеского имени!" "Кант предал русскую землю!"

"Срывайте таблички, вымарывайте чуждое имя из своих документов!" "Позор предателям! Позор Канту! Слава Руси!"

В дискуссионной рубрике прокремлевского сайта "Взгляд" депутат из Калининграда Андрей Колесник без всякой аргументации называет Иммануила Канта "русофобом", всячески выступая против идеи "германизации" местного аэропорта.

Не все люди на местах разделяют всеобщую озлобленность, говорится в статье. "Если бы все люди прочли его произведения, - с сожалением говорит Вадим Чалый, заведующий кафедры философии университета имени Иммануила Канта, слова которого приводит агентство AFP, - то они обнаружили бы, что его ценности нормальны для любого общества, в том числе российского".