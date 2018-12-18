Дело Беналлы: резервист жандармерии Вансан Краз, вероятно, получил около 300 тыс. евро от российского олигарха

Согласно обнародованному 17 декабря расследованию независимого французского интернет-издания Mediapart, близкий к президенту Владимиру Путину олигарх, которого многие европейские представители судебной власти подозревают в связях с российской мафией, выплатил вознаграждение охранной компании резервиста жандармерии Венсана Краза - одного из главных действующих лиц "дела Беналлы", сообщает газета Le Monde.

"Новостной сайт обнаружил следы платежа в размере 294 тыс. евро, совершенного 28 июня 2018 года - в тот период Краз еще являлся сотрудником президентской партии "Республика на марше" (LRM) и занимал пост заместителя руководителя службы "обеспечения безопасности" движения", - говорится в статье.

Венсана Краза в LRM привел Александр Беналла, уполномоченный координировать различные службы по официальным и частным передвижениям Эммануэля Макрона, сообщает издание.

Обоим - и Александру Беналле, и Венсану Кразу - было предъявлено обвинение в жестоком обращении с участниками митингов 1 мая в Париже. Раскрытое Le Monde "дело Беналлы" вынудило Елисейский дворец окончательно расстаться с Беналлой, который в мае отделался отстранением от работы на две недели без сохранения жалования. Венсан Краз же был уволен из LRM лишь 31 июля 2018 года.

"По данным Mediapart, в течение первого полугодия 2018 года в Париже начались переговоры между французским посредником, близким к российскому олигарху Искандеру Махмудову, и Венсаном Кразом. Контракт касался защиты близких и имущества Махмудова, который стоит во главе промышленной империи в России и владеет несколькими объектами недвижимости во Франции. Этот бизнесмен подозревается в связях с Измайловской организованной преступной группировкой в Москве, считающейся одной из самых опасных в мире, согласно юридическим документам, полученным Mediapart в Испании и Германии", - передают журналисты.

В расследовании Mediapart раскрывается, что "в июне 2018 года со счета Искандера Махмудова в Монако было перечислено 294 тыс. евро в пользу компании Венсана Краза Mars Conseil. Для осуществления своего русского контракта Краз прибег к помощи другой охранной компании под названием Velours, являвшейся бывшим работодателем Беналлы, сообщается в статье.

Опрошенный Mediapart Александр Беналла заверил, что никогда не играл никакой роли в русском контракте своего бывшего коллеги.

Венсан Краз, со своей стороны, не пожелал давать какие-то комментарии журналистам Mediapart, отмечается в публикации.