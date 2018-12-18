"Дело Sparkling": угольный обман из России

"Бизнес-леди Мишель Ассулин обвиняет приближенного Путина в разрушении ее фирмы по торговле углем. Началась судебная мыльная опера на фоне подозрений о российском вмешательстве", - пишет журналист Liberation Рено Лекадр.

"От франко-российской дружбы до неприятностей - один шаг. Бизнес-леди Мишель Ассулин убедилась в этом на своем опыте. "Русские заносчивы, но они имеют право быть такими, поскольку они очень сильны, - говорит она. - Они угрожают вам изнутри, в обстановке хорошо срежиссированного страха". Тут вопрос не в дипломатии, а в бизнесе, хотя одно не исключает другое. Ее фирма Sparkling, специализирующаяся на торговле углем в Индонезии, была разрушена в интересах нескольких российских олигархов. Жалоба, поданная Мишель Ассулин, теперь является предметом судебного расследования парижской прокуратурой на предмет "подлога", "мошенничества", "коррупции" и других преступлений, совершенных "организованной бандой". По словам ее адвоката Фрэнсиса Шпинера, "судьи должны знать, что идет настоящая экономическая война".

"Начиная с 2008 года Ассулин эксплуатировала около двадцати карьеров на острове Борнео, - говорится в статье. - В феврале 2015 года российская государственная компания РЖД предложила ей партнерство: экспортировать ее уголь по железной дороге, а не морем, построив железнодорожную линию. Это пришлось кстати - в то время фирма Sparkling вела судебный спор на 4 млн евро со своим привычным морским перевозчиком. Русские пообещали разобраться с этим недобросовестным поставщиком и мимоходом получили всю внутреннюю отчетность своего будущего партнера".

"Главой РЖД тогда был Владимир Якунин - "стреляный воробей", бывший представитель российского посольства в Вашингтоне (отсюда подозрение в его принадлежности к КГБ, чего он никогда не отрицал) и приближенный Владимира Путина. Кроме того, он возглавляет ассоциацию "Франко-российский диалог" (DFR), в которую также входила Ассулин", - указывает журналист.

"Их проект так и не приведет к положительному результату, - пишет газета. - Совсем наоборот, Sparkling очень скоро рухнет под лавиной судебных повесток по поводу принудительной ликвидации фирмы, исходящих от ее кредиторов или сотрудников. Мишель Ассулин подозревает, что за этими судебными процедурами стоит ее российский "партнер". Пострадавшая, но не разрушенная фирма находится под судебной защитой должников от кредиторов в Торговом суде Парижа. Одновременно с этим правая рука Якунина создает несколько структур по энергетике в Юго-Восточной Азии".