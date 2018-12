18 декабря 2018 г. Рене ДиРеста | The New York Times Что мы знаем о российской дезинформации "Российские операции по дезинформации, которые оказали влияние на президентские выборы в США в 2016 году, никоим образом не окончены. На самом деле, как дают четко понять два новых доклада, составленных для Комитета Сената США по разведке, российское вмешательство, осуществляемое через социальные СМИ - в отличие от предположений, озвучивавшихся многими видными руководителями технологических компаний - это хроническое, широко распространенное и опознаваемое состояние, с котором мы теперь должны решительно справиться ", - пишет в своей статье для The New York Times Рене ДиРеста. "Комитет Сената обратился к двум исследовательским группам, одну из которых возглавлял я, - отмечает автор публикации, - с просьбой провести расследование всего масштаба последней и длившейся не один год российской операции по оказанию влияния на американское общественное мнение, возглавляемой Агентством интернет-исследований. Сенат предоставил нам данные, связанные с деятельностью агентства и переданные Сенату Facebook, Twitter и Alphabet (родительской кампании Google), компаниями, платформы которых подвергались манипуляциям с этой целью". "В своем докладе, который был обнародован в понедельник, мы приходим к заключению, что Россия смогла успешно притворяться американскими медийными структурами, управлять фейковыми профилями и развивать сообщества, насчитывающие сотни тысяч членов, наращивая влияние в течение нескольких лет и используя его для того, чтобы манипулировать и использовать существующие политические и общественные расколы", - отмечается в статье. "Что бы ни говорили руководители технологических компаний, данные свидетельствуют о том, что это не было мелкой проблемкой, которую можно решить, подкорректировав политику продажи рекламы на той или иной платформе. Скорее это была межплатформенная атака, которая опиралась на многочисленные "фичи" в каждой социальной сети и которая охватила всю социальную экосистему", - говорится в публикации. "Наш анализ указывает на тот факт, что подобные операции по распространению влияния не ограничиваются одной платформой, одним злым героем или одной группой, на которую это влияние было нацелено, - подчеркивает ДиРеста.- Это глобальная проблема. Консолидация онлайновой социальной экомистемы в форме нескольких крупных платформ означает, что у пропагандистов есть готовые аудитории; чтобы достигнуть охвата в несколько миллионов человек, им нужно лишь покрыть несколько сервисов. И таргетинг целевых аудиторий, ставший возможным благодаря десятилетию сбора детализированной информации о предпочтениях пользователей (в службах по продаже рекламы) означает, что охватить любую целевую группу просто и недорого". "В итоге, самый большой урок, вытекающий из просьбы Комитета Сената провести наше расследование о российском вмешательстве, заключается в тревожном отсутствии адекватных структур сотрудничества между различными вовлеченными группами, как частными, так и государственными, с целью поиска решений и осуществления должного надзора", - пишет ДиРеста. "Это прозвучит как жестокая правда, но проблема с кампаниями по дезинформации не будет решена никогда; это постоянно эволюционирующая гонка вооружений, - указывает автор статьи. - Однако мы можем - и должны - с ней справиться. Потребуется, чтобы в этой битве платформы социальных СМИ, независимые исследователи и правительство работали вместе как партнеры. Мы не можем полагаться - и не должны возлагать всю полноту ответственности - только лишь на платформы социальных СМИ". Источник: The New York Times