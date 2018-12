18 декабря 2018 г. Редакция | The New York Times Йоу, Путин! В своей редакционной статье газета The New York Times отмечает, что на заседании президентского Совета по культуре и искусству российский президент "вроде как выступил в защиту российских рэперов, концерты которых в последние недели отменили в разных городах России". "Это любопытно, поскольку образ Путина, сложившийся на Западе, не состыкуется с образом человека, сочувствующего злому, матерному, нецензурированному рэпу, который слушают десятки миллионов юнцов и презирают родители и местные власти", - пишет редакция газеты. Издание напоминает слова президента о том, что из трех китов, на которых зиждется рэп - секс, наркотики и протест- "больше всего беспокоят наркотики". "Это путь к деградации нации", - считает он. "Но если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять", - цитирует издание слова Путина о рэпе, "крайне популярном среди нового поколения россиян". Однако заявления Путина "попахивали скорее намерением не будить спящего зверя, чем признанием хип-хопа", - отмечает газета. "Хотя старшие поколения по всему миру возмущаются радикальными изменениями в искусстве, музыке и культуре в целом - вспомните, как американские родители реагировали на Элвиса Пресли, "Битлз", хиппи и поэзию битников, в России и Советском Союзе искусство издавна было мощной политической силой", - пишет редакция. "Художники, писатели и музыканты, творившие вне официальных культурных канонов, были мощной оппозицией Коммунистической партии, и чем менее официальной - тем более сильной. Путин должен знать о влиянии, например, народного исполнителя Владимира Высоцкого, который стал иконой андеграунда в 1970-х благодаря своим песням о тяжелом положении простых людей. И Ленинград, где он рос, стал родиной некоторых самых популярных российских рок-групп, которые появились на волне битломании". - напоминают авторы публикации. "Но также есть и старая российская традиция, когда государство пытается оказывать влияние на культуру и контролировать ее. Ленин учил, что всякий художник имеет право на свободу, но за этим следовала обычная советская оговорка. "Мы - коммунисты. Мы не должны стоять сложа руки и давать хаосу развиваться, куда хочешь, - писал Ленин. - Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты". "Предложение Путина "возглавить" и "направлять" говорит о том, что авторитарные иллюзии трудно искоренить. Такой подход не сработал тогда, и окажется в разы более тщетным в век интернета и социальных сетей. Как заявляют российские рэперы, серьезная проблема России с наркотиками - это не их заслуга, и вымарывание ее описания из их работ не решит ее", - резюмирует редакция газеты. Источник: The New York Times