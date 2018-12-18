На Дальнем Востоке в итоге все же победил "правильный" кандидат

"На выборах губернатора на тихоокеанском побережье России Кремлю с третьей попытки удалось сохранить лицо. Но то, каким образом был достигнут этот успех, является сомнительным примером для других уверенных в себе регионов", - пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Соперники одержавшего победу "официального кандидата" Олега Кожемяко были слабы, отмечает автор статьи Маркус Акерет. Однако решающую роль сыграла, по его мнению, всесторонняя поддержка предвыборной кампании Кожемяко Кремлем. "Главным для Кожемяко было то, что ему предоставили право максимально дистанцироваться от Москвы и порой ненавистных планов центральной власти, - считает журналист. - Это было хорошо принято гражданами, охваченными чувством регионального патриотизма и чувствующих отсутствие внимания к себе со стороны европейской части России".

"Это недовольство централизованным государством обозначилось еще в скромных результатах Путина на президентских выборах в марте, а затем стало особенно явным во время первых двух туров губернаторских выборов в сентябре. Кожемяко умело сыграл на этом, а Путин помог ему дополнительно и перенес столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток", - говорится в статье.

Тем не менее, продолжает Акерет, "политическая цена, которую Кремль заплатил за эту победу, может оказаться очень высокой". "Когда в Приморье официальный кандидат побеждает на выборах лишь тогда, когда он пытается внушить, что почти не имеет отношения к Путину, партии "Единая Россия" и вообще к Москве, то это признание слабости, - подчеркивает журналист. - Но прежде всего другие регионы могут последовать этому примеру на выборах в следующем году и действовать более самостоятельно в политическом смысле, нежели это было бы угодно Кремлю".

"Этой осенью избиратели показали, что готовы выбрать абсолютно неопытных политиков, лишь бы воспрепятствовать избранию официального кандидата. При таких обстоятельствах, - заключает Акерет, - для Кремля губернаторы, пригодные для этой должности, хотя и не полностью им контролируемые, - меньшее из зол".