Рискованный путь

Создание независимой православной церкви на Украине - опасный путь, считает журналист Tages-Anzeiger Флориан Хассель.

"Укрепление культурной идентичности в церковной сфере, вероятно, дорого обойдется украинцам, - отмечает автор статьи. - Андрей Илларионов, экс-советник президента Владимира Путина, говорит, ссылаясь на свои прошлые связи, что для Путина потеря зависимости украинской церкви от РПЦ - такая же большая катастрофа, как и конец царской России или распад Советского Союза".

"Звучит правдоподобно, - комментирует журналист. - Ведь претензии на лидерство России в славянском мире основываются исключительно на мнимом культурном и духовном превосходстве над якобы испорченным Западом".

"Если в лице Украины Москва лишится главного предмета своей религиозной гордости, то это станет вызовом, который Путин, мыслящий и действующий в категориях чести и мести, вряд ли оставит без ответа".

"Путин - или его, возможно, еще более радикальный преемник - при необходимости сможет разжигать на Украине и религиозные конфликты, вплоть до кровопролития, - считает автор статьи. - Под предлогом "защиты русскоговорящих православных" Москва сможет вмешиваться и в дела других регионов Украины (...)".

Журналист констатирует: "Порошенко и церковь пошли по рискованному пути".