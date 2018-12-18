Политическая повестка дня Памелы Андерсон

"Длинные светлые волосы, пышная грудь, по обыкновению двусмысленные позы на фотографиях. На этом месте нужно было бы добавить "и это в 51 год", однако это было бы презрительно по отношению к женщинам, попахивало бы мачизмом и было бы несправедливо к Памеле Андерсон. Ведь актриса уже давно выросла из своего купальника "спасателей Малибу", - пишет журналистка издания Die Welt Катя Митич.

Сегодня, отмечает журналистка, Памела Дениз Андерсон предстает для многих с новой, политической стороны. "Для этого она ловко использует социальные сети - оставаясь верной своему принципу "Активизм сексуален", о котором она рассказывала еще в 2017 году. В начале декабря она сообщила почти миллиону своих подписчиков в Twitter, что она думает о правовопопулистском главе МВД и вице-премьере Италии Маттео Сальвини. Она назвала его расистом и раскритиковала его меры, направленные против мигрантов, как "новую форму фашизма", - повествует Митич.

Андерсон высказала свое мнение и о протестах "желтых жилетов" во Франции. "Я презираю насилие. Но я также знаю, что чаще всего протесты оканчиваются насилием из-за провала политики, потому что людей с их требованиями больше не слышат, - написала актриса на своем сайте. - Это восстание простого народа против действующей политической системы, которая - как и во многих других западных странах - сотрудничает с элитой и презирает собственных граждан".

Мнение Андерсон о протестах во Франции многие посчитали метким и разумным и, замечает Митич, даже те, кому она не нравится, были вынуждены признать, что раньше сильно ее недооценивали.

"На самом деле Андерсон на протяжении нескольких лет представляет интересы более 30 организаций, - подчеркивает автор статьи. - Она уже несколько раз встречалась в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить спасение амурских тигров и тюленей, отмечая при этом: "Я знаю, что в России, по сути, диктатура". Она также выступала в Оксфордском университете с докладами на тему веганства и запирала себя в клетке в знак протеста против фермерства".

"Джулиан Ассанж, который уже несколько лет живет в посольстве Эквадора в Лондоне, также нашел в лице Андерсон важную заступницу", - говорится в статье.

"Однако не все ее высказывания срывали столько аплодисментов, как ее позиция относительно протестов "желтых жилетов". Так, в дебатах о #MeToo Андерсон подверглась заметной критике. (...) Феминизм, по ее мнению, зашел слишком далеко и парализует мужчин", - передает издание.

"Сама Андерсон не считает, что она предстала в новом образе - по ее словам, она всегда была такой, какой ее воспринимают сейчас. "Я делаю это ради животных и людей, которые легко уязвимы и не могут себя защитить. У меня никогда не было намерения заработать на этом, и люди просто это замечают", - сказала актриса. "Если это действительно так, - пишет в заключение Митич, - то она превосходит некоторых политиков. Даже если с трудом верится в то, что это именно Памела Андерсон".