Американский Сенат намерен остановить газопровод Путина

"Конгресс США принял решение о санкциях против строительства спорного газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море", - сообщает немецкий таблоид Bild.

"Во вторник Сенат явным большинством проголосовал за новый оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против участвующих в строительстве компаний и отдельных лиц", - говорится в статье.

Теперь решение о санкциях должен подписать президент Дональд Трамп. "Объектом санкций являются корабли, прокладывающие трубопровод, а также их собственники. В качестве штрафных мер предусмотрены запрет на въезд и заморозка активов в США".

"Немецкое правительство подготовилось к американским санкциям, - отмечает издание. - Это следует из конфиденциального документа министерства экономики (под грифом "секретно, только для служебного пользования"), имеющегося в распоряжении Bild".

"В документе министерства высказывается предостережение: "Федеральное правительство не исключает, что анонсированные санкции создадут препятствие для проведения работ по укладке труб в экономической зоне Дании".

"В отличие от министерства иностранных дел, министерство экономики исходит в конфиденциальном документе из того, что США не планируют санкций против Германии - в том числе прямых санкций против Nord Stream 2 AG, 100% дочерней компании российского государственного концерна "Газпром".

"Дословно в документе говорится: "Западные инвесторы, как и сам консорциум "Северный поток-2", не находятся в центре внимания анонсированных санкций", - передает издание.

"Тем самым министерство экономики противоречит в этом вопросе министерству иностранных дел. 12 декабря его госсекретарь Нильс Аннен (СДПГ) заявил в Twitter: "Четкая позиция министра иностранных дел Хайко Мааса касательно санкций США против Германии такова: "Решения о европейской энергетической политике принимаются в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергаем вмешательство извне и санкции с экстерриториальным действием".

"Согласно имеющемуся в распоряжении Bild документу, после подписания закона президентом США Дональдом Трампом правительство Германии "тщательно изучит, какие конкретные последствия повлечет закон для реализации проекта "Северный поток-2". К тому же Берлин, очевидно, видит шансы на то, что строительство трубопровода "Северный поток-2" может быть завершено в 30-дневный переходный срок, который предусматривается законом для завершения работ без штрафных санкций в отношении участников".

"Лишь когда будут оценены эти возможности, будет принято решение о "конкретных мерах" в качестве ответа", - передает Bild.