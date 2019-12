18 декабря 2019 г. Марк Беннеттc | The Guardian Владимир Путин продолжает пользоваться устаревшей операционной системой, несмотря на риск хакерских атак "Российских агентов обвиняют в международных хакерских операциях, но кто-то в Кремле явно забыл проинформировать Владимира Путина о важности кибербезопасности, - пишет The Guardian. - Похоже, 67-летний использует устаревшую операционную систему Microsoft Windows XP на компьютерах в своем офисе в Кремле и в своей официальной резиденции Ново-Огарево под Москвой, согласно фотографиям, опубликованным его пресс-службой. (...)" "Компания Microsoft прекратила выпускать регулярные обновления для системы безопасности для Windows XP и Office 2003 в апреле 2014 года. Однако, похоже, что российские правительственные постановления не позволяют Путину перейти на более новую версию Microsoft 10 - (...) Windows XP, выпущенная в 2001 году, была последней операционной системой Microsoft, получившей зеленый свет для использования на официальных российских правительственных компьютерах, сообщается на сайте Open Media со ссылкой на документы Минобороны. Более поздняя версия Windows 10 одобрена только для устройств, которые не содержат государственных секретов, что, похоже, не относится к компьютерам Путина", - говорится в статье. "(...) Неясно, насколько велика угроза использования Путиным Windows XP для кибербезопасности Кремля: говорят, что бывший сотрудник КГБ является нерегулярным пользователем интернета, который он ранее называл "проектом ЦРУ (...)", - подчеркивается в публикации. Источник: The Guardian