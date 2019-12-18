Дональд Трамп, нержавеющий президент, выступающий против истеблишмента

"(...) Будет ли Дональд Трамп переизбран в 2020 году? Хотя завсегдатаи американской политики знают, насколько сложно и неопределенно делать прогнозы исхода президентских выборов за 11 месяцев до голосования, особенно в наши времена крайней политической поляризации и глубокой экономической и геополитической неопределенности, вопрос не становится менее актуальным. Когда об этом спросили очень серьезного американского социолога Джона Зогби, он ответил, что, по его мнению, шансы на новую победу довольно высоки. "На этом этапе, вероятно, у него есть еще пять лет", - явно неохотно признается он. Потому что, несмотря на хаотичный, дестабилизирующий и часто ошеломляющий характер его первого мандата, несмотря на все его недостатки, его чрезмерное эго, его бахвальство и его твиты - или, возможно, частично благодаря им - американский президент сопротивлялся с недюжинной мощью. Это доказывает то, что его достоинства - его неукротимый характер, его мятежный дух, желание сдержать свои обещания, способность бросать вызов гневу либеральных элит в вопросе иммиграции или политкорректности - а также вызывающее процветание американской экономики, превалируют в умах тех, кто его поддерживает, над его недостатками, какими бы раздражающими они ни были", - пишет журналистка Le Figaro Лора Мандевиль.

"Не ослабляет его и грозное контрнаступление, которое с момента его прибытия в стены Белого дома предпринял демократический лагерь, пытающийся признать незаконными его избрание и его действия, представляя его как клоуна, Гитлера, марионетку Москвы, сумасшедшего, умственно неспособного управлять, и, наконец, похожего на мафиози, предающего интересы безопасности своей страны на Украине и злоупотребляющего своей властью (злоупотребление властью похоже на реальность, но не обязательно является причиной для импичмента), кажется, все это проходит мимо него или даже укрепляет его", - говорится в статье.

"(...) Столь поразительная картина проявляется в серии недавних опросов общественного мнения, в том числе проведенных престижным институтом Zogby Strategies, известным достоверностью своих опросов. (...) Джон Зогби представил цифры, показывающие, что мнение по вопросу импичмента с момента начала процедуры"почти полностью изменилось". Если раньше от 50% до 54% американцев выступали за импичмент, а от 42% до 44% выступали против, то при открытии слушаний Палаты эта тенденция обратилась вспять. Сейчас от 45% до 48% опрошенных против импичмента, а от 43 %до 45% за него", - передает Le Figaro.

"(...) К тому же Зогби подчеркивает, что прочность избирательной базы президента, уровень удовлетворенности которой колеблется между 42% и 45%, также является очень хорошим показателем. "Это означает, что вы не можете отстранить от власти президента с такой оценкой, если не хотите рисковать всеобщим взрывом возмущения", - заявил американский социолог десять дней назад. "У Никсона была поддержка на уровне 23%-25%, когда ему было предъявлено обвинение, и ушел он поэтому, а вовсе не потому, что признал свои ошибки. Он сказал, "я потерял свою базу", - отмечает социолог, подчеркивая, что Трампа, наоборот, поддерживают от 85% до 90% республиканцев, что демонстрируется каждую неделю на огромных собраниях, где он устраивает шоу, стоя посреди своих воодушевленных сторонников. Непривычная направленность Трампа против истеблишмента позволяет ему расцветать в разгар атак и изображать из себя жертву заговора демократических противников, неспособных бороться по правилам. Запустив процедуру импичмента, "они сами попали в ловушку", - считает Зогби.

"Социолог указывает, что "ни одного из преимуществ, которые демократы имели шесть или восемь месяцев назад, сегодня больше не существует". Если у "старого доброго Джо" Байдена будет больше шансов победить Трампа в таких ключевых штатах, как Пенсильвания, откуда он родом, то его поддержка рухнет в дебатах на праймериз демократов, где какому-либо из его конкурентов, стоящих намного левее, скорее удастся навязать свои взгляды. Элизабет Уоррен и Берни Сандерс потеряли позиции по ключевой теме, здравоохранению, предложив универсальную государственную программу обеспечения, но не объяснив, как ее финансировать, - говорится в статье. "Дональд Трамп мог бы только мечтать о том, чтобы его соперниками стали они!" - сказал Зогби, который усматривает в неожиданном включении в президентскую гонку миллиардера Майка Блумберга отражение слабости других кандидатов".