Через четыре года после катастрофы Airbus в Египте ждут русских туристов

"(...) Вернутся ли российские туристы в Шарм-эль-Шейх на праздники конца года? Египтяне продолжают на это надеяться. До 2015 года их страна была самым популярным местом для отдыхающих в течение зимнего сезона, до катастрофы российского самолета A321 над Синайским полуостровом, произошедшей 31 октября 2015 года", - пишет журналистка французской газеты Liberation Дуня Хадни.

"(...) Если в разгар летнего сезона российские туристические компании не страдают от прекращения поездок в Египет, то зимой мы не нашли никакой альтернативы. Российские граждане, которые отправлялись в Египет осенью и зимой, на данный момент остаются в России", - говорится в панарабской газете "Аль-Араби аль-Джадид", финансируемой Катаром и имеющей штаб-квартиру в Лондоне, со ссылкой на источник, работающий на российские турфирмы.

"(...) Сегодня, спустя четыре года после авиакатастрофы, существует стремление возобновить это туристическое направление, хотя с российской стороны некоторые политики всячески тянут время. На саммите "Россия-Африка" под председательством президента России Владимира Путина и его египетского коллеги Абделя Фаттах ас-Сиси, проходившем на приморском курорте Сочи в октябре, была достигнута договоренность о скорейшем возобновлении чартерных рейсов. Обе страны также возобновили переговоры о поставке в Египет двенадцати самолетов "Сухой Суперджет-100", - говорится в публикации.

"России, которая требует гарантий стабильности ситуации на Синайском полуострове, все еще мучимом конфликтами, явно нелегко продолжать лишать своих туристов своего ключевого партнера в Африке. Эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов считает относительной тенденцию возвращения к египетским туристическим объектам в течение нынешнего туристического сезона, который начался в октябре и закончится в июне. Египта пока нет в меню туристических программ на текущий год", - передает журналистка.

"Все самолеты, предназначавшиеся для туристических поездок в Россию, были перенаправлены в другие пункты назначения до конца марта 2020 года, согласно тому же источнику, цитируемому "Аль-Араби аль-Джадид": "Никто не надеется возобновить полеты в этом сезоне, разве что произойдет чудо и отменят египетский запрет". В конце октября власти Великобритании снова разрешили прямые рейсы в Шарм-эш-Шейх (на востоке Египета). Лондон приостановил полеты после теракта против российского самолета в 2015 году", - пишет Libération.

"В недавнем докладе Европейского агентства авиационной безопасности подчеркивалась опасность пролета над Синайским полуостровом на низкой высоте. Это был последний удар, добивший тех, кто делал ставку на скорое возвращение наплыва российских туристов в Египет", - резюмирует Дуня Хадни.