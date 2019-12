18 декабря 2019 г. Анна Момильяно | The New York Times Как российская пропаганда всплыла в итальянском судебном процессе по делу об убийстве "Мало кто оспаривал вину Виталия Маркова, украинца, который также имеет итальянское гражданство, когда этим летом итальянский суд приговорил его к 24 годам лишения свободы. Большая часть доказательств, демонстрирующих, что он помог скоординировать артиллерийский удар в зоне конфликта в своей родной стране, который убил итальянского военного фотографа, была получена с его электронных устройств. Каково же было удивление, когда осенью суд обнародовал свои аргументы и оказалось, что среди доказательств, представленных итальянской прокуратурой, были сообщения из изданий, которые обычно считаются источниками российской пропаганды", - передает The New York Times. - Эксперты указывают, что включение двух видеороликов Russia Today, а также сообщения веб-сайта "Русская весна", которое, по словам украинского правительства, является ложным, ставит вопрос о том, в какой степени фейковые новости, попав в западные СМИ и выборы, теперь проникают и в западные суды (...)". "Прокуроры заявили, что не считают сообщения Russia Today решающими в приговоре, и присяжным заседателям не разрешается обсуждать то, что убедило их в виновности Маркова. Но появление в суде пропаганды и дезинформации, независимо от ее убедительности, вызвало тревогу у экспертов и некоторых политиков", - подчеркивается в статье. "В ноябре украинское правительство, которое выступало вторым ответчиком по делу, и, таким образом, несло ответственность за экономический ущерб, обжаловало это решение. А в этом месяце либеральная партия More Europe заявила, что процесс был омрачен "слухами и предрассудками", и попросила Европейский союз направить наблюдателей на апелляционный процесс, который, как ожидается, начнется этой весной", - пишет The New York Times. "Марков, которому сейчас 30 лет, в 2014 году покинул Италию, чтобы принять участие в протестах Евромайдана в Киеве. Когда через несколько месяцев началась война в восточном украинском регионе Донбасс, он присоединился к Национальной гвардии Украины для борьбы с пророссийскими сепаратистскими силами, - говорится в статье. - Будучи гвардейцем, утверждают прокуроры, он участвовал в координации атаки подразделения украинской армии на группу гражданских лиц. Среди членов этой группы был итальянский фотограф Андреа Роккелли, 30 лет, который был убит артиллерийским огнем вместе с другими журналистами 24 мая 2014 года". "Расследование, продолжавшееся два года в Павии, родном городе Роккелли, ни к чему не приводило из-за отсутствия сотрудничества со стороны украинских властей, заявил прокурор по этому делу Андреа Занончелли. Но летом 2016 года, по словам Занончелли, поиск в Google привел его к статье, опубликованной ведущей итальянской ежедневной газетой Corriere della Sera. Это было предполагаемое интервью с неназываемым капитаном украинской армии, дислоцированным в этом районе", - сообщается в статье. "Не приезжайте сюда, это стратегический район, - говорил капитан. - Обычно мы не стреляем по городу или в мирных жителей, но как только мы видим, что что-то движется, мы стреляем из тяжелой артиллерии. Именно это и случилось с двумя журналистами и их переводчиком". "Прокурор расценил это как признание вины (...). Когда полиция допросила автора статьи, журналистка сообщила им, что предполагаемое интервью - это подборка заявлений, которые она услышала в беседе между солдатом и фотографом. Впоследствии итальянская полиция установила, что анонимным капитаном армии был Марков. Итальянские власти начали прослушивать разговоры Маркова с его матерью в Италии, чтобы получить доказательства. Они арестовали его и обвинили в убийстве, когда он вернулся в аэропорт Болоньи в июне 2017 года", - отмечается в публикации. "(...) Среди представленных доказательств были видео из "открытых источников", "найденные на YouTube" или показанные по "местному телеканалу", все из которых имели логотип Russia Today и до сих пор обнаруживаются на ее канале в YouTube. В постановлении также цитируется статья из "Русской весны", в которой утверждается, что Министерство внутренних дел Украины вступило в сговор с товарищами Маркова, чтобы защитить его, - передает газета. - Есть и документ, предположительно просочившийся от украинских властей, в котором товарищей Маркова инструктируют давать показания в его пользу. Украинское правительство заявило, что документ является подделкой". "Наш министр внутренних дел вмешался лично, чтобы пояснить, что это подделка, - заявил Ярослав Мошкола, сотрудник посольства Украины в Риме. - Очень странно, что суд принял этот документ". "Прокурор Занончелли заявил, что эта статья не имела решающего значения в дискредитации свидетелей, вызванных защитой. "Они были опровергнуты, потому что противоречили друг другу", - сказал он. Что касается процитированного документа, то, по его словам, "никогда не было ясно, насколько подлинным он является", и что он представил его, "чтобы показать, что подобная вещь существовала, чтобы суд мог оценить это". Присяжные написали в финальном постановлении, что соратники Маркова получили инструкции давать заранее согласованные ответы" и что статья из "Русской весны" содержит некоторые элементы, которые, как представляется, указывают на правду". "(...) Россия распространяла дезинформацию в интернете в рамках более широкой стратегии дестабилизации Запада", - пишет The New York Times, указывая на примеры выборов в США в 2016 году и выборов в ЕС в мае. "(...) Италия особенно уязвима. (...) Появление российской пропаганды в суде пересекает новый рубеж, и к этому вызову Италия, возможно, не готова до конца, - говорится в статье. - Марков обжалует приговор, который также требует от Украины выплаты репараций родителям, вдове и маленькому сыну Роккелли, а также гильдиям, куда входили два журналиста. Паоло Перуккинни, который возглавляет одну из этих гильдий, Ассоциацию журналистов Ломбардии, высоко оценил приговор как демонстрацию того, что "информация ценится в нашей стране". Отвечая на вопрос о включении репортажей анонимных источников и Russia Today в число доказательства, он, казалось, не был обеспокоен. "Не мне решать, распространяет ли Russia Today фейковые новости, - указал он. - Даже сломанные часы показывают правильное время два раза в день". Источник: The New York Times