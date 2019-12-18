Сияйте и радуйтесь

"Никогда Москва не бывает красивее, чем в предновогоднее время. Тогда город показывает свою сверкающую противоречивость", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Вероятно, нигде в Европе и Америке столица не создает себе новый образ с таким тщеславием, - отмечает журналистка Алисе Бота. - В Нью-Йорке или Лондоне государство должно разъяснять, на что оно тратит деньги - в Москве такого нет. Мэр делает, жители удивляются, президент Владимир Путин радуется".

"230 млн рублей, почти 3,5 млн евро, потратит Москва только в этому году на сверкающие новогодние декорации - больше, чем бюджет многих российских городов на весь год", - указывает издание.

"Есть Россия, а есть Москва, так было всегда. В советское время здесь жила номенклатура, реализовывались престижные сталинские проекты, были возведены семь помпезных дворцов, позднее международная выставка достижений народного хозяйства - парк гигантомании, где для каждой советской республики был предусмотрен отдельный дворец. Человек должен был чувствовать себя маленьким и смиренным перед достижениями социализма".

"Россия бедна, но Москва богата и продолжает богатеть. Город похож на могучего осьминога, который хватает и проглатывает все. Сотрудники компаний из Сибири или Карелии работают в провинции, но их центральные офисы расположены в Москве - то есть там они платят налоги. Так в столицу поступает еще больше денег. 1,5 трлн рублей, что примерно равняется 23 млрд долларов, потратил город за последние девять лет только на благоустройство - почти столько же имела в своем распоряжении остальная часть России", - говорится в статье.

"Поэтому россияне порой немного ненавидят столицу, порой немного восхищаются ей - и потом переезжают туда, чтобы найти счастье или немного достатка. Официально в Москве проживают 12,8 млн человек, но, по некоторым данным, здесь уже 20 млн жителей".

"В Берлине можно прождать три года, пока будет готов пешеходный переход. В Москве можно уехать в отпуск, а по возвращении не сразу найти свою квартиру. (...) Этот город никогда не спит. Здесь всегда кто-то в пути, всегда где-нибудь упаковывают покупки, красят ногти, всегда что-то украшается, отчищается, перестраивается".

Что говорят об изменениях те, кто любит Москву? По словам Ильи Варламова, самого известного российского блогера-архитектора, всю свою жизнь проживающего в Москве, необходимость изменений в столице назрела давно - но они слишком поверхностны, слишком ориентированы на создание красивого внешнего облика. "Почему бы, перестраивая весь город, не обустроить его и для инвалидов-колясочников или мам с детскими колясками? Почему бы не строить так, чтобы через два года не пришлось заново прокладывать дороги и тротуары, заново сажать деревья? "Благоустройство Москвы это гигантская пиар-акция властей", - говорит Варламов. Москвичи, по его словам, не понимают, что город тратит их деньги. В этом состоит преимущество автократических систем - вопросы здесь просто не задаются".

В этом году в Москве были благоустроены 420 улиц и 56 км набережных, построены 14 новых станций метро, приобретено 220 электробусов. Девять лет назад в Москве было только 130 парков - сегодня их 742.

"Цифры казались бы сказочными, если бы не было тех, кто нарушает спокойствие. Одной из них является Юлия Галямина, независимый депутат совета депутатов одного из московских районов. Она считает, что мэр разрушает старую Москву: по ее словам, разрушены 180 зданий-памятников старины, на окраинах Москвы построены многоэтажные гетто, превратившие людей в муравьев, произведено 30 млн тонн строительного мусора. Она призывала к протестам против "разрушения Москвы" - но на них почти никто не пришел. Почему? Москвичи вполне довольны своим городом".

"И вообще, о мусоре: москвичи в нем задыхаются. Они не перерабатывают его - они его вывозят. Раньше мусор вывозили в окрестности Москвы, затем посыпались протесты. Теперь миллионы тонн мусора планируют отправлять на поездах в российскую провинцию, расположенную в сотнях километров от столицы, но и там люди выходят на улицы. (...) А москвичи? С удивлением узнают об этом из новостей. И почему эти люди не хотят принимать их мусор? Ведь им же за это платят!".

"Тот, кто впервые приезжает в Москву, а именно зимой, бродит по городу, разинув рот, - пишет Die Zeit в заключение. - Здесь можно любоваться украшенными елями или миниатюрами городов из разноцветных огней. По Красной площади гуляет Дедушка Мороз вместо Санты или Снегурочка, его внучка, которая даже научилась улыбаться. (...) Лишь малая часть туристов попадет из сверкающей предновогодней столицы в российскую провинцию, где мало что светится, но многое приходит в упадок. Так их образ Москвы по ошибке становится образом России, состоящим из достатка, роскоши и веселья. Разве мог бы пиар для Путина быть лучше?".

В написании статьи принимала участие Елена Самбук