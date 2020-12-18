Эммануэль Макрон заразился на последнем саммите ЕС?

"(...) В четверг утром после заявления Елисейского дворца о положительном тесте Эммануэля Макрона на Covid в Брюсселе и в Евросоюзе объявлена боевая тревога. Конечно, это не первый случай, когда европейский лидер заражается этим вирусом. Но впервые о подобном заражении сообщается всего через несколько дней после переговоров глав 27 стран в Брюсселе", - пишет журналистка Le Figaro Анна Рован.

"Саммит состоялся в прошлый четверг и пятницу. И проходил в очном формате, с учетом сложности рассматриваемых вопросов - европейский план и бюджет восстановления, санкции против Турции, борьба с терроризмом... Неделей позже, в четверг утром, некоторые европейские официальные лица сочли своим долгом напомнить, что во время саммита "все санитарные меры" были "соблюдены", - говорится в статье.

"На бумаге этих мер очень много, и они очень строги. Они варьируются от ограничения количества людей в лифтах (максимум двое) до систематической дезинфекции конференц-залов после каждой встречи, включая обязательство носить маску и соблюдать барьерные жесты. Чтобы руководители и дипломаты не касались ручек, открывая двери туалета, несколько месяцев назад даже были установлены системы, позволяющие открывать их локтем. Весь персонал Евросовета, мобилизованный для этого мероприятия, прошел предварительную проверку, и только около 30 человек получили разрешение войти в главный зал Европейского Совета, где сидевшим на приличном расстоянии друг от друга 27 лидерам только один раз разрешили снять маски", - указывает автор публикации.

"Несмотря на все предосторожности, Париж не исключает возможности заражения Эммануэля Макрона во время саммита. "По имеющейся у нас информации, заражение произошло в четверг, пятницу или субботу. Поэтому высока вероятность того, что это произошло во время Европейского Совета, но уверенности в этом нет", - поясняет один из представителей исполнительной власти.

"В четверг Брюссель постарался успокоить европейских лидеров, - говорится в публикации. "Эммануэля Макрона можно считать потенциальным риском заражения с вечера понедельника, 14 декабря", - сообщили в Елисейском дворце.

"Тем не менее, некоторые лидеры решили уйти на самоизоляцию. Так поступил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и его люксембургский коллега Ксавье Беттель. Трое других, приехавших в Париж в последние дни, также ушли на самоизоляцию: премьер-министр Испании Педро Санчес и глава Евросовета Шарль Мишель, которые присутствовали в понедельник на праздновании 60-летия ОЭСР, а также премьер-министр Португалии Антониу Кошта, прибывший в Елисейский дворец в среду, чтобы обсудить с Эммануэлем Макроном председательство Португалии в ЕС, которое начнется 1 января", - пишет Le Figaro.