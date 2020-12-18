Путин считает, что в деле Навального орудуют иностранные спецслужбы

"Российский президент впервые прокомментировал новые изобличительные расследования по делу Навального. На своей большой пресс-конференции он также пытался приукрасить социальную действительность - предпочитая указывать на ситуацию за границей", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Кремль несколько дней молчал о расследованиях, проведенных несколькими иностранными и российскими СМИ и командой Навального. Теперь же Путин отмахнулся от сообщений изданий Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и CNN, назвав их тайной работой американских спецслужб. Это, по его словам, указывает, что "этот пациент берлинской клиники" поддерживается американской стороной. Следствием чего, в свою очередь, конечно, является то, что за ним приходится тщательно следить российской службе внутренней разведки ФСБ".

"Но это совсем не значит, что травить нужно, кому он нужен-то? Если бы спецслужбы хотели, наверное, довели бы до конца", - сказал он, улыбнувшись с сарказмом. (...) В высказываниях Путина в очередной раз бросаются в глаза две вещи: безразличие, с которым глава государства, по-видимому, считает нормальным, что его спецслужбы могли бы планировать убийство критика режима; и одержимость подозрениями, что за каждым политическим оппонентом стоит иностранная спецслужба, а публикации заграничных СМИ о данном деле, естественно, являются управляемой иностранными силами кампанией. Интересным в изложении Путина является в первую очередь косвенное подтверждение того, что для пристального наблюдения ФСБ за Навальным есть веские основания", - отмечает издание.

"Высказывания Путина о Навальном соответствовали всему нарративу пресс-конференции: у России есть свои проблемы, но за границей проблемы еще более значительные. Едва ли в какой-то затронутой теме он упустил возможность указать на упущения других стран и подчеркнуть положительный пример России на их фоне".

"Часто высказываемое в адрес главы государства обвинение в том, что с годами он все больше отдаляется от реалий российской жизни, проявилось прежде всего в его отношении к коронавирусу. Путин сказал, что российское здравоохранение адекватно среагировало на угрозу и даже оказалось лучше, чем в любой другой стране мира. Если учитывать официальные данные, то Россия, кажется, действительно сделала что-то правильно в сравнении, например, с США, в которых всегда видят эталон. Однако за российской статистикой скрывается, прежде всего в регионах, действительность c многодневным ожиданием скорой помощи, отсутствием медикаментов и высокой смертностью, не приписываемой Covid-19 из-за нехватки тестов", - говорится в статье.

"Отвечая на отчасти очень негативное представление экономической ситуации, Путин то и дело указывал на более тяжелые времена 20 лет назад и совсем другие возможности, которыми государство располагает сегодня для борьбы с кризисом. (...) То, что в завершение своего длившегося 4,5 часа выступления Путин в качестве своего рода новогоднего подарка объявил о единовременных выплатах в размере 5 тыс. рублей (около 60 франков) на каждого ребенка, выглядело как признание того, что ситуация все-таки не такая радужная. В то же время его по большей части властолюбивое выступление в очередной раз стало отражением сущности России под его руководством: единственная надежда - это президент и то, что на него проецируется", - заключает Neue Zürcher Zeitung.