Очисткой российской Арктики займутся заключенные

"(...) Это взаимовыгодное сотрудничество", - с энтузиазмом говорит Елена Коробкова, начальник управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. За последние недели 56 заключенных были отправлены в Норильск, в сердце российской Арктики, чтобы помочь очистить озера региона, загрязненные в мае из-за розлива дизельного топлива из одного резервуара", - пишет корреспондент французской газеты Ouest-France в Москве Поль Гого.

"На недавнем ежегодном международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге начальница предложила умножить число подобных инициатив, чтобы внести вклад в достижение цели, поставленной специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым - провести "большую уборку" российского сектора Арктики за десятилетие, - передает журналист. "Будучи главой военного ведомства, я как-то облетал на вертолете Новую Землю, а там, основном, объекты министерства обороны. (...) Так вот: внизу были просто горы металлолома, железные бочки, металлоконструкции, огромные катушки с кабелем и куча другого мусора. Все это было результатом 50-60 летней деятельности ещё Советского Союза", - объяснил он.

"Такое объявление неудивительно для России, где с 2017 года в качестве наказания снова используются принудительные работы: суровые приговоры по-прежнему основаны на ссылке, когда заключенных отправляют в отдаленные поселения", - указывает автор статьи.

"Однако такая мера напоминает о методе, которым Сталин в 1930-е годы индустриализировал страну, особенно Арктику, - говорится в статье. (...) Разумеется, власти опровергают подобное сравнение: "Осужденные будут получать зарплату на уровне не ниже МРОТ (в России это около 127 евро в месяц) и проживать в мобильных модульных конструкциях", - уверяет Елена Коробкова. Представительница тюремной администрации даже добавляет, что все делается для их же блага: "принудительные работы доступны без специальной квалификации, при этом они способствует социализации осужденных"...