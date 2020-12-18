Растущие сомнения по поводу российской статистики по коронавирусу

"Официально от Covid-19 в России скончалось менее 50 тыс. людей. Однако эксперты сомневаются в достоверности этих данных. Официальная статистика избыточной смертности дает понять, как сильно на самом деле, возможно, свирепствует пандемия", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Еще в мае издания New York Times и Financial Times поставили рядом с российскими данными знак вопроса. По данным газет, в Москве и Санкт-Петербурге в официальной статистике не учитывается 70% смертей", - напоминает журналист Павел Локшин.

"Эксперт по демографии Алексей Ракша уже несколько месяцев убежден: "Министерство здравоохранения манипулирует статистикой, о которой сообщают все СМИ и которая затем отображается в международных сравнениях". Летом он еще работал консультантом в одном из подразделений российского статистического ведомства "Росстат" и занимался прогнозами".

"Однако он открыто критиковал официальные данные о смертности, публикуемые на государственном портале "СтопКоронавирус", и к тому же открыто давал интервью, не согласовывая их содержание со своим руководством. В июле его заставили уволиться. "Это, вероятно, не была идея моего руководства, - говорит он. - Мы попрощались на хорошей ноте". Он предполагает, что от него захотел избавиться кто-то с более высокого уровня", - передает издание.

"Сегодня официальные данные нужно умножать на 5-6", - говорит демограф. В октябре речь еще шла об умножении на 3, однако с тех пор прошло восемь тяжелых с эпидемиологической точки зрения недель. На сегодняшний день количество умерших от коронавируса в России составляет, по оценке Ракши, около 287 тыс. человек. Если это соответствует действительности, по абсолютному числу умерших Россия резко поднимается на 2-е место в мире, следуя сразу за США", - указывает автор статьи.

"К сожалению, данным о причинах смерти в России нельзя верить в целом", - говорит инсайдер. По его словам, под политическим давлением ими стали манипулировать уже много лет назад, задолго до пандемии".

"Российский президент Владимир Путин то и дело требует в своих распоряжениях сократить смертность от определенных заболеваний или в определенных регионах. (...) Так, требование Путина о сокращении смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, высказанное в 2012 году, привело к заметным последствиям. Число россиян, умирающих от рака или инфаркта, постепенно стало сокращаться, но взамен в статистике возросло число людей, умирающих от поражений нервной системы, эндокринных заболеваний или редких болезней".

"Стоит полагать, что эта система, уже многие годы являющаяся повседневностью для врачей, применяется и во время пандемии. Однако одним число манипулировать сложно - это общее число умерших. (...) В период с марта по октябрь в России умерло примерно на 165 тыс. людей больше, чем за аналогичный период прошлого года. В некоторых провинциальных регионах, особенно сильно пострадавших от пандемии, людей умерло на 50% больше, чем в прошлом году".

"По всей стране умерло на 17% больше людей, чем в 2019 году, хотя в последние годы тенденция смертности в России шла вниз, говорит эксперт по демографии. "Цифры еще сильно возрастут", - считает Ракша".

"Кто достаточно хорошо разбирается в этой теме, чтобы интересоваться избыточной смертностью? - говорит Ракша. - Лишь малая часть населения. Остальные просто принимают цифры, которые им преподносят", - передает Die Welt.