Вопрос доверия

"В США уже началась вакцинация от коронавируса. Однако не все доверяют вакцине - в том числе из-за страшного расистского эксперимента в прошлом", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Кто будет вакцинироваться - а кто нет? Этот вопрос, как и сама пандемия, обнажает социальные противоречия и структурный расизм внутри американского общества, - отмечает журналистка Йоаханна Рот. - Новое исследование организации Kaiser Family Foundation (KFF), занимающейся вопросами здравоохранения, показывает, что более четверти американского населения отказывается от вакцинации от Covid-19. (...) Особенно нерешительны относительно вакцины или же выступают против нее темнокожие американцы, сторонники Республиканской партии, а также сельское население. 35% чернокожих указали, что они точно или с очень большой вероятностью не будут вакцинироваться".

"Эти цифры вызывают беспокойство, - пишет издание. - Ведь то, что наметилось уже в начале пандемии, не изменилось по сей день: темнокожие в США чаще заражаются Covid-19 - и умирают от него в два раза чаще, чем белые. К тому же и социальные последствия пандемии несоразмерно жестко ударяют по черным, то есть именно те, кто находится во время пандемии в особой опасности, с большей долей вероятности не будут вакцинироваться".

Причины скептического отношения к вакцине от коронавируса разнообразны. "Они начинаются с принципиального недоверия к вакцинам, страха побочных эффектов и заканчиваются опасением заразиться коронавирусом во время вакцинации. Последнего опасаются 50% черных, принявших участие в опросе, и лишь 21% белых", - говорится в статье.

То, что чернокожие американцы испытывают больше недоверия к вакцине, связано и с историческими причинами. "С 1932 года на протяжении 40 лет в Алабаме Службой общественного здравоохранения (PHS) проводился страшный расистский эксперимент. Заболевшим сифилисом черным, большинство из которых были бедными сельскохозяйственными работниками, обещали излечение. Вместо этого им давали плацебо, чтобы на их примере наблюдать, как действовала инфекция, и не давали им спасающий жизнь пенициллин. Глаза закрывались не только на их мучительную смерть, но и на заражение других людей. Эксперимент оставался скрытым от общественности вплоть до 1970-х годов, и лишь в начале 1990-х годов президент США Билл Клинтон принес официальные извинения".

"Понятие "Исследование сифилиса Таскиги" как ничто иное символизирует институциональный расизм в системе здравоохранения США, и эта травма наложила отпечаток и на будущие поколения, - указывает Die Zeit.- Поэтому как власти, так и наука пытаются теперь укрепить доверие к вакцине от коронавируса. (...) Не случайно, что первым человеком, которому в США сделали укол с новой вакциной, стала чернокожая женщина".

"Но речь идет не только об опасности вируса. Историк Кэтрин Оливариус изучает так называемые "иммунные привилегии" в южных штатах в XIX веке, усилившие расистское подавление рабочих, - и она замечает параллели с сегодняшней пандемией. "Мы не должны допустить, чтобы официальное подтверждение иммунитета к Covid-19 стало условием для предоставления работы", - пишет Оливариус. Пока в США нет официальных планов относительно документов, подтверждающих наличие иммунитета. Однако эксперты опасаются, что карточки, выдаваемые при вакцинации в качестве напоминания о дате второй прививки, могут использоваться в качестве своего рода сертификата и еще больше усугубить социальный раскол".

Степень скептического отношения к вакцине существенно отличается и в зависимости от того, к какой партии причисляют себя респонденты. "В новом исследовании Kaiser 42% республиканцев заявили, что вряд ли либо точно не будут вакцинироваться, и лишь 12% демократов разделили эту позицию. (...) Такая поляризация проникает даже в сферы, в которых политика, казалось бы, не играет сейчас никакой роли. Реаниматолог Джозей Вэйрон из Хьюстона в Техасе (...) рассказал в интервью National Public Radio, что половина среднего медперсонала в его отделении не собирается вакцинироваться, несмотря на то, что команда полностью перегружена лечением множества пациентов с Covid. "Я спросил их о причинах, и выяснилось, что большинство тех, кто отказывается от вакцины, имеют политические мотивы", - сказал Вэйрон".

"При этом, по словам главного эпидемиолога Энтони Фаучи, возвращение к более-менее нормальной жизни произойдет лишь к осени - при условии, что будет вакцинировано достаточное количество людей", - пишет Die Zeit.