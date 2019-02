18 февраля 2019 г. Анкит Панда | The Daily Beast Россия пыталась надуть мир c помощью фиктивной ракеты, утверждает разведка США "23 января российские военные чиновники провели пресс-конференцию, хвастаясь тем, что, по их словам, было крылатой ракетой, находящейся в центре длящейся не один год полемики в сфере контроля над вооружениями между Вашингтоном и Москвой. Однако презентация была, по сути, фабрикацией, согласно секретной оценке, подготовленной американской разведкой. Ни ракета, ни ее пусковая установка, ни сопровождающие схемы не были тем, о чем заявляла Россия", - утверждает The Daily Beast. "Практически ничего из того, чем хвасталась Россия в поддержку своих утверждений на той пресс-конференции, не имело ничего общего в ракетой, к которой проявляют больше всего интереса США , говорится в оценке, составленной Центральным разведывательным управлением и Национальным агентством гео-пространственной разведки", - передает издание. Как удалось узнать The Daily Beast, "в начале этого месяца эти два разведывательных агентства заключили, что транспортно-пусковые контейнеры и пусковая установка, которые публично продемонстрировало российское министерство обороны, не имеют отношения к той ракете, которая, как утверждают США с 2014 года, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, заключенный в 1987 году. По словам двух источников в правительстве США, знакомых с оценкой, которую составили в отношении той пресс-конференции американские разведслужбы, ракета, нарушающая договор, больше, чем транспортно-пусковой контейнер, продемонстрированный публично российским минобороны, и для ее запуска требуется другая пусковая установка". "На пресс-конференции российское министерство обороны утверждало, что ракета, которая, по словам США, нарушает договор, является просто вариантом существующей крылатой ракеты 9M728 c улучшенным управлением. Согласно официальному российскому заявлению, эта ракета имеет дальность полета, которая в действительности на 10 км короче, чем у предыдущей версии ракеты в связи с более крупной секцией электроники, которая увеличивает массу по сравнению с предыдущей версией. В подтверждение министерство показало журналистам то, что по его словам, являлось схемами двух ракет. Однако схема 9M729 не соответствовала настоящей ракете, говорится в американской оценке. Кроме схемы, репортерам также показали и разрешили снимать и фотографировать пусковую трубу и пусковую платформу для перевозки и запуска ракеты. Но саму ракету, однако, не показывали", - указывает газета. "Продемонстрированная пусковая установка не была того типа, который совместим с 9Ь729, сообщил The Daily Beast источник в правительстве США. В совместной оценке ЦРУ и Национального агентства гео-пространственной разведки в отношении ракеты 9M729 говорится, что было проведено "шесть испытаний, которые превысили дистанцию в 500 км", сообщил The Daily Beast один из источников. Это означает, что Россия продемонстрировала, что ее ракеты могут преодолевать расстояния, запрещаемые договором. Самое дальнее расстояние, достигнутое в одном из шести испытаний, составило 2070 км. США полагают, что ракета 9M729 - это дорожно-мобильная версия крылатой ракеты "Калибр" морского базирования, с дальностью полета 2000 км с конвенциональным боевым зарядом и 2350 км - с ядерным вариантом, сообщил источник The Daily Beast". Издание напоминает, что в американском разведывательном сообществе ракета 9M729 называется SSC-8. "Россия не признает обвинений со стороны США в нарушении договора и январская пресс-конференция была попыткой открыто продемонстрировать, что ракета SSC-8 полностью соответствует договору - за исключением того, что ракету SSC-8 не показали. По состоянию на февраль 2019 года у России имеется четыре батальона ракет SSC-8", - говорится в публикации. Источник: The Daily Beast