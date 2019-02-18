Все дело в эволюции: как смартфон влияет на наши отношения

"Не можешь выпустить смартфон из рук, даже когда проводишь время с друзьями или семьей? Как показывает исследование американских ученых, это отчасти связано с эволюцией", - пишет немецкий журнал Focus.

Команда исследователей под руководством профессора психологии Дэвида Сбарры из Аризонского университета проанализировала имеющиеся исследования, посвященные влиянию смартфонов на коммуникацию между людьми.

Ученые установили: в том, что люди отвлекаются на свои телефоны в ущерб общению с другими людьми в реальной жизни, большую роль играет эволюция. "Люди хотят быть на связи с другими. В ходе эволюции человек тоже всегда полагался на тесные взаимоотношения со своей семьей и друзьями. Эти отношения были необходимы для выживания в качестве индивида и биологического вида. При этом эта модель основывалась на доверии, которое возникает, когда человек передает информацию и реагирует на информацию других", - поясняет автор статьи.

Сегодня такое взаимодействие облегчается смартфонами. "Тяга к смартфону связана со старыми программами в мозге, которые имели значения для нашего выживания", - рассказал Сбарра в разговоре с изданием Science Daily.

"Смартфоны и социальные сети дают возможности для предоставления информации и реакции на других. Однако, - подчеркивает исследователь, - виртуальные связи могут воздействовать и на существующие отношения". Чтобы полностью понять положительное и отрицательное воздействие виртуального общения на реальные отношения, необходимо провести дополнительные исследования, передает Focus.