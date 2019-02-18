Спустя 30 лет после вывода советских войск "афганцы" превозносят свою войну

"Российским ветеранам Афганистана хотелось бы считаться героями, подобно их предшественникам, победителям нацизма. В пятницу они провели шествие в парке Победы в Москве", - пишет корреспондент LeFigaro в Москве Пьер Авриль.

"55 летний Игорь, служивший в Баграме, одним из последних 10 февраля 1989 года пересек мост Дружбы через реку Амударья, отделявшую Афганистан от СССР (ныне это территория Узбекистана). Житель украинского города Донецка, находящегося в руках пророссийских сепаратистов, бывший командир специального подразделения, заявил, что он "выполнял свой интернациональный долг, пресекая контрабанду оружия и наркотиков, а также терроризм", которые могли экспортироваться в Советский Союз.

"Я горжусь тем, что воевал там, это не было ошибкой, вопреки тому, что думают многие", - дополняет его товарищ Александр, который служил в артиллерийском полку в Шинданде, недалеко от иранской границы.

"По данным опроса ВЦИОМ о войне в Афганистане, опубликованного в тот же день, четверть россиян признались, что ничего не знают или мало знают об этом военном эпизоде, завершившимся поражением, в результате которого погибло почти 16 000 человек. Эта война стала настолько непопулярной, что Михаилу Горбачеву пришлось принять решение о выводе военного контингента. Решение о вводе советских войск в Кабул десятью годами ранее "заслуживает политического и морального осуждения", - добавил в декабре 1989 года лидер перестройки в заявлении, одобренном Верховным Советом. Спустя два года СССР распался", - указывает Авриль.

"Под давлением ветеранов горстка прокремлевских парламентариев хочет переписать эту бесславную историческую версию и реабилитировать роль Советского Союза в этом регионе. "Верховный Совет признал эту войну преступной ошибкой, но мы не хотим больше, чтобы нас считали жертвами этих так называемых ошибок", - сказал сенатор Франц Клинцевич, член комитета по обороне, который сам был "инструктором по специальной пропаганде" среди афганского населения", - пишет газета.

"На самом деле, Кремль не готов поддержать сенаторов, опасаясь бередить старые раны. Перед лицом возникшей полемики Владимир Путин предпочел наиболее согласованный подход, нацеленный на отведение афганскому конфликту роли уникального полигона холодной войны. В пятницу президент подписал указ о присвоении звания Героя России некоему Владимиру Ковтуну, который 5 января 1987 года сумел выхватить из рук моджахедов один из образцов американского переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер" и дипломат с документацией к нему, что стало доказательством поддержки Вашингтоном антисоветского восстания", - пишет Le Figaro.

"Ветераны, со своей стороны, любят подчеркивать "гуманитарный и благотворительный" характер той роли, которую сыграла советская армия в Афганистане, в отличие от нынешнего "хаоса" в этой стране, за который несут ответственность США. "Советские войска пришли не для того, чтобы вести войну, а чтобы оказать помощь афганскому народу. Мы построили там заводы и пятиэтажные здания, а США не делают ничего. Они не могут навести порядок в стране, и под их протекторатом процветает торговля наркотиками", - говорит Олег Тарасов, бывший офицер связи, который с удовольствием отмечает, что не потерял ни одного из 21 солдата в своем подразделении", - сообщает Пьер Авриль.