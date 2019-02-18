Мир становится небезопасным - эра контроля над вооружениями заканчивается

"Каждый год Мюнхенская конференция по безопасности с тревогой склоняется над пациентом, нуждающимся в дипломатической терапии, - пишет журналист швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер. - В прошлом это были Египет после Арабской весны, Украина или Америка во времена непредсказуемого главнокомандующего. На этот раз пациентом стала сама Европа - как зона безопасности, а точнее, зона небезопасности. Ведь Россия скоро окажется в позиции, в которой она сможет шантажировать старый континент ядерным оружием".

"Возможную угрозу иллюстрирует один сценарий. Россия оккупирует три балтийских государства, обосновывая это тем, что раньше они были частью Советского Союза. НАТО приходится смириться с этим, как и с аннексией в 2014 году некогда советского Крыма. Москва направляет свои ядерные ракеты на Западную Европу, а европейцы не могут этому ничего противопоставить. Этот пример, к счастью, не очень правдоподобен, но имеет крайне актуальную и вполне реальную суть", - полагает журналист.

Нарушенный Россией договор о РСМД привязывал США к Европе, указывает Гуйер, и без него у США не будет причины связывать себя "ядерными обязательствами" по ту сторону Атлантического океана. Зачем Вашингтону идти на риск мировой ядерной войны, если конфликт может ограничиться Европой?

"Насколько старый континент превратился в игрушку чужих интересов, разъяснила Ангела Меркель. В Мюнхене с оттенком досады она сказала, что договор о РСМД затрагивает европейскую безопасность, однако решения принимаются в Вашингтоне и Москве", - передает издание.

"Кремль и Белый дом отреклись не только от договора о РСМД, но во многом и от всего контроля над вооружениями времен холодной войны. Речь идет лишь о том, чтобы обеспечить себе лучшую позицию в глазах общественности, перекладывая вину друг на друга", - подчеркивает автор статьи.

Многосторонний контроль над вооружениями отвергает и Пекин, что подчеркнул на конференции и бывший министр иностранных дел КНР Ян Цзечи.

Москва, в свою очередь, "умело играет на старых страхах", размещая ядерные крылатые ракеты, продолжает журналист. "Под их длинной тенью каждая сторона размышляет о том, как ей стоит отреагировать на военную или же только политическую агрессию России - противодействием или, может быть, все же политикой умиротворения, как в случае с Мюнхенским соглашением, в котором Великобритания пошла на уступки и отдала Гитлеру Судетскую область?".

"Новый "Мюнхен" не исключен и сегодня, тем более что европейцы уже упражняются в политике умиротворения. Так, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила на конференции по безопасности, что НАТО должно отреагировать на российскую провокацию комплексом мер, однако исключила размещение западных ракет средней дальности, как в 1980-е годы. Мотив благородный, - отмечает Гуйер, - ведь идти на риск возникновения нового витка гонки вооружений не хотел бы никто. (...) Но благородными были и соображения британского премьер-министра Невилла Чемберлена, который в 1938 году хотел спасти Европу от мировой войны".

Отказаться от проведения таких исторических аналогий было бы легче, если бы западный мир не давал поводов сомневаться в его желании отстаивать собственные интересы. Однако это не так, считает журналист. "Для Дональда Трампа внешняя политика является лишь побочным ущербом его внутренней политики. (...) Делегация Сената и Палаты представителей стала крупнейшей в истории конференции, однако США зациклены на самих себе. Крупные европейские страны тоже заняты собой. Причины могут быть разными: "Брекзит", французские "желтые жилеты", итальянские популисты, каталонский сепаратизм или конец эры Меркель. Однако последствия идентичны. Все эти страны задыхаются от политической стагнации. (...) Европейцы - свидетели собственного бессилия и зрители, наблюдающие со стороны за распадающимся международным порядком", - указывает Гуйер.

"Ситуация в Европе - это лишь фрагмент большой картины. Если раньше дипломаты суетились вокруг отдельных кризисов, таких, как Арабская весна или кризис на Украине, то сегодня вся испытанная и зарекомендовавшая себя система решения проблем, кажется, разрушается, - констатирует издание. - Коллапс системы контроля над вооружениями - лишь один из симптомов. И чуть ли не хуже этого была в Мюнхене растерянность по поводу того, как отнестись к сложившейся ситуации".