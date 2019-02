18 февраля 2019 г. Джонатан Лик | The Times Хлебные тосты более токсичны, чем уличная загазованность "Делая тосты из хлеба, человек подвергается большему загрязнению, чем стоя на перекрестке с активным уличным движением, утверждают ученые. Они предупреждают, что самый безопасный способ сделать тост - это запечь его лишь до золотистого цвета. Подгоревший тост особенно опасен", - сообщает британская газета The Times. "Об опасностях такого домашнего загрязнения говорится в исследовании Университета Техаса в Остине, в рамках которого была построена имитация обычной трех-комнатной квартиры, оснащенная десятками датчиков для фиксации того, как менялось качество воздуха во время ежедневных видов деятельности, таких как готовка и уборка, - передает газета. - Хотя запекание и жарка тоже могут быть токсичными, более всего, по словам исследовательницы Марины Ванси, ученых шокировало воздействие тостеров, которые начинают распространять токсичные частицы в воздухе сразу же после включения", так как нагревательный элемент начинает греть мусор и отложения, в том числе масла. В сопроводительном видео, где детально рассказывается об исследовании, Ванси, старший преподаватель Колорадского университета в Боулдере, указывает: "Прибавьте к этому сам хлеб - будут выделяться самые разные вещества. Мы обнаружили этанол, побочный продукт дрожжей. Если маленькие кусочки хлеба соприкасаются с нагревательным элементом, можно увидеть дым, возможно, от крошек на дне тостера - в воздух отправляется множество частиц. Это привело к уровню загрязнения воздуха, который можно считать "очень нездоровым" в сравнении со стандартами качества воздуха на улице". "Кроме того, исследователи зафиксировали множество токсичных частиц и химических веществ в возухе при применении чистящих средств, особенно бытовых спреев, а также при применении так называемых воздухоочистителей, которые при включении в электрическую розетку излучают различные ароматы. Помимо этого, мощными загрязнителями являются дровяные печи и ароматические свечи", - указывает газета. Также издание ссылается на другое исследование, о результатах которого только что сообщил академический журнал Atmosphere, где были произведены количественные замеры. "Ученые обнаружили, что когда при изготовлении тостов хлеб подрумянивается умеренно, до золотисто-коричневой корочки, концентрация частиц в окружающем воздухе вырастает до 300-400 микрограммов на кубический метр. Это намного выше границ, установленных Всемирной организацией здравоохранения, которая утверждает, что воздух должен содержать не более 25 микрограммов тонкодисперсных частиц, которые называют PM2.5, на кубический метр, или 50 микрограммов более грубых частиц (PM10). Когда тост становится темно-коричневым, а местами - черным, тогда уровень концентрации частиц взмывает до 3-4 тыс. микрограммов на кубический метр, то есть до 150 раз больше, чем лимит ВТО", - говорится в статье. Источник: The Times