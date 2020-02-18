В России набирает силу биохакинг

"Биохакеры в России все шире применяют технологии, помогающие улучшить качество их жизни и увеличить ее продолжительность в рамках набирающего силу движения. Тенденция внедрения имплантатов в организм неуклонно набирает обороты по всему миру, и россияне используют микрочипы и технологии мониторинга для улучшения своей жизни", - пишет Daily Mail.

"Биохакинг - это глобальное движение, последователи которого пытаются "усовершенствовать" свои тела с помощью экспериментальных технологий (...), начало которым было положено в Силиконовой долине, - поясняет издание. - Для некоторых богатых россиян эти технологии адаптируются с тем, чтобы позволить им прожить дольше. Они используют методы биохакинга, чтобы отслеживать ключевые "биохимические маркеры", которые указывают на их биологический возраст, а затем с помощью обстоятельного режима упражнений и диетического питания пытаются продлить жизнь".

"Владислав Зайцев делает разрез в складке кожи между большим и указательным пальцами своего клиента и проталкивает туда маленький стеклянный цилиндр. Алексей Рауткин, 24-летний программист, пришел к Зайцеву, чтобы внедрить микрочип под кожу руки. (...) Рауткин и Зайцев входят во все увеличивающееся число россиян, интересующихся биохакингом. (...) Хотя точное количество биохакеров в России неизвестно, это движение ширится, и для удовлетворения потребностей его членов возникают форумы в социальных сетях, проводятся конференции и создаются предприятия", - повествует газета.

"Зайцев, программист с прической-хвостиком, научился вставлять чипы сам, чему способствовал тот факт, что он какое-то время учился на медицинском факультете. 28-летний мужчина привлек к себе всеобщее внимание в 2015 году, когда вынул чип из проездного на московское метро, растворив его пластиковую часть в ацетоне и залив оставшийся чип силиконом, а затем вживил его в тыльную сторону ладони. Диск размером с британский пенс все еще заметен, но в настоящее время не функционирует - Зайцев запрограммировал его с реквизитами банковской карты, однако банк закрылся. У него также есть магниты на кончиках пальцев, в основном для фокусов на вечеринках, - сообщает издание. - (...) По его оценке, сделанной на основе контактов в сплоченном сообществе в соцсетях, сегодня чипы имеют около 1000 россиян. По его словам, большинство вставляют себе рабочие пропуски, а некоторые вставляют магниты или компас, который вибрирует при повороте на север".

"(...) Во всем мире имплантированные микрочипы используются для того, чтобы завести машину, включить смартфон, компьютер и принтер, осуществлять мониторинг температуры тела и хранить медицинскую информацию или в качестве визитных карточек. Профессиональные фокусники используют их для своих трюков. Некоторые чипы одобрены для использования человеком, но Зайцев говорит, что использует ветеринарные образцы, изготовленные в Тайване и заказанные по почте примерно за 500 рублей (8 долларов) за штуку", - передает Daily Mail.

"Предприниматель Станислав Скакун отмечает, что биохакинг - это продление жизни, потенциально на тысячи лет, эта идея известна как трансгуманизм. (...) Он регулярно посещает частную клинику, где медсестры заполняют около 20 пробирок его кровью для анализов. Это всего лишь часть его обширной рутины в течение последних пяти лет, замеров сотен биохимических маркеров и ежедневного приема горсти витаминов и добавок. Хотя он отказывается говорить подробно о том, что он принимает, добавки включают йод, витамин D, магний и пребиотики", - пишет автор публикации Джо Пинкстоун.

"Наряду с генетическими тестами для выявления личных факторов риска и их компенсации, он сдает тесты на наличие воспаления, холестерин, глюкозу, плотность костей, гормон стресса кортизол и эффективность своей иммунной системы, - говорится в статье. - Он утверждает, что "за последние пять лет мой биологический возраст совсем не изменился", и надеется, что он проживет достаточно долго, чтобы научный прогресс значительно продлил его жизнь".

(...)

"Максим Скулачев, российский биолог из МГУ, изучающий долголетие, считает, что биохакеры правы, полагая, что старение может быть запрограммировано в наших генах и теоретически его можно заблокировать. "Мы думаем, что старение каким-то образом появилось в нашем геноме как программа, - говорит он. - Для нас единственный способ бороться со старением - как-то сломать эту программу - взломать ее". Если это произойдет, это может положить конец возрастным заболеваниям и раку, добавляет он, и жизнь до 100 лет станет новой нормой. Но несмотря на весь энтузиазм в отношении биохакинга, Васильев сомневается, что люди будут способны жить сотни лет в ближайшее время. "Мне больше нравится идея, что можно будет прожить 100, 115 или 120 лет, но прожить их качественно".

(...)