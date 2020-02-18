Министр торговли Мантуров: "Мы избавляемся от зависимости от иностранных IT-продуктов"

"Новое правительство в Москве делает ставку на автономность в цифровых продуктах и на энергетическом рынке", - пишет немецкое издание Handelsblatt. Журналист издания Матиас Брюггманн побеседовал с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

"Мы поставили себе цель добиться экономического роста, превышающего темпы роста мировой экономики. Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Для этого мы хотим добиться роста нашего ВВП минимум на 3% ежегодно", - заявил Мантуров.

"Да, это очень амбициозно. Но мы хотим добиться этого прежде всего путем реализации объявленных президентом Путиным национальных проектов: мы инвестируем 25,7 трлн рублей в крупные инфраструктурные, социальные и промышленные проекты, которые затем будут способствовать экономическому росту. И мы будем усиленно поддерживать малые и средние предприятия, которые являются важнейшими двигателями экономического роста", - отметил министр.

По словам Мантурова, то, что в последнее время в российской экономике выросла доля государства, скорее было вынужденным процессом. "В банковском секторе доля государства выросла, потому что нам нужно было спасать крупные, стоявшие на грани банкротства институты, как, например, банк "Открытие". Если бы тогда не вмешался Центробанк, произошел бы банковский кризис. Банк "Открытие" не будет долго оставаться в собственности государства. (...)Доля государства определенно будет снижаться и в энергетических концернах. Фактически во всех государственных концернах, это лишь вопрос времени", - указал собеседник издания.

"Мы делаем ставку на цифровизацию. В этой сфере Россия в некоторых областях находится впереди других стран. Мы ввели систему цифровой маркировки товаров. Благодаря ей можно отслеживать товарный поток в России и Евразийском экономическом союзе. И мы можем выявлять фальсификацию продукции. Это важный элемент очищения экономики, подавления теневой экономики и укрепления конкурентоспособности легальных производителей. Не многие страны могут показать такие крупные достижения в цифровизации экономики", - подчеркнул министр.

"В будущем Россия будет делать максимальную ставку на собственные цифровые продукты, собственные решения в сфере IT и программного обеспечения. Мы избавляемся от зависимости от иностранных IT-продуктов, в том числе по соображениям национальной безопасности. В будущем иностранные поставщики больше не смогут оказывать на нас влияние, поставляя или не поставляя нам определенные продукты. Это касается также сферы энергетики", - указал Мантуров.

"Например, фирме Siemens, которая представлена в России более 160 лет, придется решить, передаст ли она интеллектуальную собственность для строительства больших современных турбин российской дочерней компании. (...) Если Siemens или другие иностранные компании не хотят производить большие турбины мощностью 70 и 160 мегаватт в России, то они больше не будут получать заказы на поставку больших турбин российским электростанциям. (...)Я не могу допустить второго случая, когда поставки турбин на полуостров Крым оказалась бы под вопросом", - заявил Мантуров .