"Зачумленные" из Хубэя, новые изгои Китая

"Жителей провинции, ставшей эпицентром эпидемии, преследуют, осуждают и отвергают в их собственной стране. Жертвы психоза, вызванного коронавирусом, рассказывают Le Figaro о своей повседневной жизни, превратившейся в кошмар".

"Никакого Дня святого Валентина для "Лин Мо". 21-летний рабочий уже провел последние две ночи под мостом в Кантоне и все еще искал жилье в социальных сетях во второй половине дня в праздник влюбленных", - говорится в статье.

"(...) С конца января молодой человек стал "зачумленным" в своей собственной стране, отвергнутым своими соотечественниками, живущим под угрозой доноса. В чем состоит его преступление? Он родом из Хубэй, центральной провинции, где возникла эпидемия, которая сейчас поражает самую густонаселенную страну в мире, заставляя вздрагивать от страха остальную часть планеты. И не имеет значения, что его нога не ступала на землю его опасной провинции в течение года, задолго до того, как зародился коронавирус. Как и миллионы других, молодой человек является жертвой "нарушения Хукоу" или удостоверения о проживании в определенной местности", - отмечает корреспондент Le Figaro в Пекине Себастьян Фалетти.

"(...) На пороге отелей, а также предприятий, ищущих работников, он сталкивался с отказами и даже оскорблениями. "Это дискриминация", - возмущается рабочий. (...) В конце января он уволился и собирался вернуться в свой родной город Сюнган, чтобы отпраздновать с семьей лунный Новый год, как и многие фабричные рабочие по всему миру", - говорится в публикации.

"Но когда он собирался сесть в поезд, в Ухане уже разразилась эпидемия, и он из осторожности решил отложить поездку. Поэтому он отпраздновал год крысы в невзрачной маленькой гостинице за 60 юаней (около 8 евро) за ночь в Кантоне, где он запасся терпением. Но 7 февраля "хозяин отеля выгнал меня, сказав, что он не может принимать людей из Хубэя. Мы разругались", - поясняет Лин. Полиция направила его в гостиницы, предназначенные для людей из проклятой провинции, большинство из которых находились на карантине. Такой формат оказался недоступным для скромного безработного. Право на финансовую помощь имеют только больные. "Проживание в таких гостиницах стоит 260 юаней (35 евро) за ночь. Это слишком дорого для меня, если мне придется остаться на десять дней, тем более, что неизвестно, как долго продлится эпидемия", - поясняет мужчина.

"(...) По всей стране со второй по величине экономикой в мире началась "охота" на приезжающих из провинции Хубэй, организованная местными властями, ревностно применяющими пекинские директивы, обычно их помещают на карантин на четырнадцать дней без каких-либо других форм судебного разбирательства", - указывает автор статьи.

"(...) Коммунистический режим для достижения своих целей использует свои обычные авторитарные методы, включая донос, за который полагается премия", - указывает Фалетти. "Награда в 2000 юаней обещана тем, кто сообщит о людях родом из Хубэя или о тех, которые находились там после 21 января", - говорится в сообщении местных властей Чанчуня, расположенного в северной провинции Цзилинь, которое опубликовано 5 февраля в их аккаунте в китайской социальной сети Weibo. (...) По всему красному Китаю создаются местные комитеты, и подручные Коммунистической партии на местном уровне, узнаваемые по красной повязке, обернутой вокруг рукава их куртки, ходят от двери к двери в поисках этих новых "прокаженных".

"(...) Простой автомобиль, зарегистрированный в проклятой провинции, вызвал тревогу в районе, расположенном к востоку от Пекина. "Все ищут хозяина. Это паника ", - рассказывает Чжао Илин. "Мы даже не решаемся выйти из дома, чтобы купить еду", - добавляет пожилая женщина, опрошенная AFP.

"Психоз затрагивает даже тех, кто был за границей, как Кэти, которая только что вернулась из Нью-Йорка, где она училась три года". - говорится в статье.

"(...) Простая проверка личности может привести к незаконному задержанию и изолированию. В социальных сетях Кэти столкнулась с потоком ненависти, изобличающей жителей ее сельскохозяйственной провинции, в отношении которых насаждается стереотип неотесанных крестьян. "В интернете много оскорбительных сообщений. Нас обвиняют в том, что мы недоразвитые, едим диких животных. Это очень неприятно", - поясняет она. В поисковой системе видеоплатформы Douyin (Tik Tok) первый результат, связанный с провинцией, таков: "Все люди Хубэя должны умереть".

"(...) В то время, когда пропаганда превозносит патриотическое единство, необходимое для того, чтобы мобилизовать массы перед лицом эпидемии, дискриминационные реакции в отношении провинции Хубэй иллюстрируют самобытную региональную специфику, все еще существующую в этой мозаичной империи, которая подпитывается психозом", - пишет Le Figaro.

"В такое время нам лучше объединиться, вместо того, чтобы оскорблять друг друга в самом Китае", - считает Кэти.