Дело Гриво: Александра де Таддео, от эротических сообщений до заговора?

"(...) За несколько часов она стала главной загадкой в деле Гриво. Александра де Таддео, 29-летняя студентка юридического факультета, вечером в понедельник была доставлена в прокуратуру после 48 часов содержания под стражей в помещении Бригады по пресечению правонарушений (BRDP). Во вторник утром она должна предстать перед следственным судьей с целью вынесения вероятного обвинительного заключения. Молодая женщина, получившая весной 2018 года видеоролики интимного характера от бывшего официального представителя правительства, уже несколько месяцев находится в отношениях с русским художником-акционистом Петром Павленским, который заявил о том, что он распространил видеоролики в интернете с целью осудить "лицемерие" Бенжамена Гриво. После того, как Гриво снял свою кандидатуру с выборов и выбыл из гонки за пост мэра Парижа, он подал жалобу по факту "нарушения неприкосновенности частной жизни" и "распространения изображений сексуального характера без согласия". Полицейские из парижской судебной полиции сейчас пытаются отследить путь прохождения этих компрометирующих видеороликов, одновременно определяя мотивы людей, вовлеченных в их распространение", - пишет журналист Liberation Эммануэль Фанстен.

"Несмотря на то, что Павленский во время содержания под стражей хранил молчание, Таддео была более многословной со следователями. По данным издания Le Parisien, она сказала, что совершенно не в курсе того, каким образом эти изображения оказались во владении ее спутника", - говорится в статье.

"На бумаге жизненный путь Александры де Таддео является противоположностью пути Петра Павленского, акциониста, который стал известен своим самокалечением и своей оппозицией в отношении Кремля. Она родилась в Меце, училась в Институте политических исследований в Тулузе. (...) В течение десяти лет она живет в столице, где проходила стажировку в Альянсе юристов по правам человека, затем в ЮНЕСКО, она говорит на пяти языках, в том числе на языке Пушкина. В 2019 году написала выпускную работу на тему "Внешняя политика Российской Федерации в Арктике". Вполне достаточно для возникновения подозрений по поводу того, что в этом деле речь идет о вмешательстве Москвы", - отмечает издание.

"Какую же роль сыграла молодая женщина в этом скандале? - задумывается автор статьи. - Хотя предполагалось, что видеоролики БенжаменаГриво должны были быть удалены через минуту, она позаботилась о том, чтобы сохранить их на своем телефоне, используя специальную систему для закачки видеоконтента. Она уже тогда ставила своей целью дискредитировать его? Или ее впоследствии проинструктировал ее спутник, как считают ее родные? "Либо она действовала неосознанно, либо ею манипулируют", - сказали ее родители агентству France Info, подчеркнув, что Петр Павленский был не "ее официальным парнем", а "знакомым, который недавно появился в ее жизни". Как бы то ни было, молодая женщина, похоже, уже давно восхищалась акционистом, родившимся в Санкт-Петербурге. В 2017 году, задолго до их "официальной" встречи, она уже упоминала его имя в программе, посвященной русскому искусству, на радио Fréquence Protestante".

"С тех пор на нескольких фотографиях, опубликованных в социальных сетях, двое влюбленных появляются вместе с адвокатом Хуаном Бранко, который также подозревается в том, что он сыграл неоднозначную роль в распространении видео. Все вопросы, связанные с этим невероятным трио, конкретизировались во время одной вечеринки. 31 декабря Бранко предложил парочке провести Новый год вместе с ним в квартире его подруги. По данным издания Le Monde, именно во время этого празднования в самом сердце Сен-Жермен-де-Пре, за шесть недель до начала дела Александра де Таддео упомянула об "одной важной акции" и указала, что Павленский мог привлечь Бранко для своей защиты. "Эта вечеринка - ключ к решению, - отмечает один источник, знакомый с досье. - Все завязалось в тот момент". Встреча Нового года в парижском квартале Сен-Жермен-де-Пре ознаменовалась и сильной ссорой, в ходе которой Петр Павленский ранил двух человек ножом. Когда прибыла полиция, парочка уже испарилась", - описывает Фанстен.

"(...) Помимо ее отношений с Бенжаменом Гриво вездесущая Александра де Таддео не перестает заинтриговывать своим участием в парижской муниципальной кампании, - говорится в статье. - Так, молодая женщина фигурирует в списках Парижского молодежного совета. (...) Как сообщает Le Monde, Александра де Таддео в ноябре 2018 года также связывалась с Гаспаром Ганцером, еще одним кандидатом в мэры Парижа, без каких-либо известных последствий".

"Теперь следователи пытаются распутать клубок распределения ответственности двух главных подозреваемых и установить возможных соучастников в распространении видеороликов, - пишет Libération. - Официальный представителя правительства Франции Сибет Ндиай заявила в понедельник на телеканале LCI, что Петру Павленскому ,"вероятно, помогли", не рискнув, однако, продвинуться дальше в предположениях. Со своей стороны, госсекретарь по цифровым технологиям Седрик О заявил, что у него "нет никаких доказательств или каких-либо признаков того, что [...] позволяет думать о причастности России".