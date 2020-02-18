Православию грозит схизма?

"То, что Московский патриархат идеологически прикрывал "гибридную войну" Путина против Украины, стало последней каплей. Это привело к учреждению независимой от России украинской церкви. Православие переживает очередной раскол", - пишет журналистка швейцарского издания Neue Zürcher ZeitungЮдит Ляйстер.

"Немногим более года назад, 6 января 2019 года, часть Православной церкви Украины отделилась от постсоветского мира. (...) Но то, что задумывалось Константинополем как шаг к интеграции двух неканонических православных церквей на Украине с миллионами верующих, грозит привести к расколу православия. Со стороны Московского патриархата, который более трехсот лет считает себя покровителем и украинских православных, возмущение признанием самостоятельности украинской церкви было велико. Поэтому осенью 2019 года Москва в одностороннем порядке приостановила евхаристическое и молитвенное общение с Константинополем, как и со всеми единоверцами, признающими отделение Украины. Ситуацию осложняет отсутствие признанной всем православным обществом правовой системы и соответствующих органов для применения права. Существуют опасения того, что Церковь распадется на два лагеря - московский и константинопольский", - говорится в статье.

"Церковный конфликт обострился как минимум с момента аннексии Крыма и начала боевых действий на востоке Украины. На конференции христианского сообщества, проведенной в Мюнхене Католической Академией и Евангелической Академией Тутцинга, Георгий Коваленко, ректор Открытого православного университета Киева, заявил: "В 2014 году стало очевидным, что Московский патриархат на Украине был не только частью "гибридной войны" России против Украины, но и сам двигался в сторону религиозного фундаментализма, протекционизма и антиэкуменизма", - передает издание.

"Йоханнес Эльдеманн, директор Института экуменизма им. Иоганна-Адама Мелера и эксперт по восточной христианской церкви, указал на политический аспект, а именно изменения в современном понимании независимости: "Если раньше действовал территориальный принцип, в последние двести лет решающее значение имеют другие критерии. Многие современные случаи отделения произошли в ходе национальных движений XIX века, когда, например, греки, болгары, сербы освободились от власти Османской империи". Поэтому сегодня независимость чаще всего определяется по границам государственного суверенитета. "Поэтому и на Украине посчитали, что суверенному государству нужна суверенная церковь", - считает Эльдеманн".

"Внутриправославная пропасть пролегает на Украине вдоль прежних территориальных линий. Наиболее сильна новая церковь (ПЦУ) на западе Украины, в изначально польской и позднее австро-венгерской Галиции. В центре и на востоке Украины, исконно православной области Киевской Руси, преобладает церковь Московского патриархата (УПЦ). Раскол между востоком и западом находит свое отражение и на геополитическом уровне: в то время как Кремль существенно заинтересован в сохранении власти Московского патриархата на Украине, США выступали за признание независимости Православной церкви Украины", - говорится в статье.

"Однако цепной реакции, которую ожидал Константинопольский Патриархат от украинской независимости, не произошло. После изначальной эйфории в связи с отделением параллельное существование церквей лишь укрепилось. 12 338 приходов Московского патриархата (УПЦ) противостоят сегодня 4500 приходам новой церкви (ПЦУ)", - констатирует Neue Zürcher Zeitung.