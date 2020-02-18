Щекотливые попытки Норвегии удержать баланс на арктическом Севере

"Хотя архипелаг Шпицберген (Свальбард) находится под юрисдикцией Норвегии, он обладает особым статусом международной территории. Теперь Россия требует от Норвегии больше собственной свободы действий на архипелаге. Для Осло это может стать щекотливым вопросом", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В письме, которое на прошлой неделе поступило в МИД Норвегии, Москва, хотя и признала суверенитет Осло над арктическим архипелагом, потребовала большего учета "прав и законных интересов" остальных стран, подписавших договор о Шпицбергене", - передает журналист Рудольф Херманн.

В настоящий момент участниками договора являются 44 страны. "Однако, помимо Норвегии, Россия пока является единственной страной, которая действительно развернула там значительную экономическую деятельность. Среди прочего она эксплуатирует угольный рудник рядом с поселением Баренцбург, а также туристические объекты. Однако в отношении некоторых сфер - например, того, что касается собственной вертолетной базы и права отказывать людям в разрешении на пребывание, - Россия требует, чтобы Норвегия сняла необоснованные ограничения. Поэтому Москва призывает Осло к переговорам", - поясняет издание.

"Впрочем, норвежский эксперт по Шпицбергену Арилд Мое из Исследовательского института Фритьофа Нансена не думает, что Норвегия согласится. Официальная позиция Осло, по его словам, состоит в том, что Шпицберген с правовой точки зрения является Норвегией. С Россией вряд ли будут встречаться, чтобы обсудить "внутренние" норвежские дела".

При этом за письмом России, вероятно, скрывается нечто большее, полагает автор статьи. "Улучшившаяся в результате изменения климата доступность Арктики придала архипелагу Шпицберген как единственной территории на Северном полюсе, имеющей аэропорт или высокоскоростной кабель передачи данных, новое стратегическое значение. Тем более что Россия, США и все больше Китай борются за влияние в Арктике", - говорится в статье.

"Настойчивость России можно трактовать как попытку инициировать более широкую дискуссию о современной интерпретации договора о Шпицбергене. Но именно этого хотели бы избежать в Норвегии. Для Осло вопрос ясен: договор действителен в том виде, в котором он написан (...)".

Однако для других стран-участников договора это не само собой разумеющееся. Ведь международные соглашения по обособленным зонам были разработаны намного позднее, во второй половине XX века. "Поэтому независимые эксперты видят три возможных варианта толкования: Норвегия обладает там полным суверенитетом, не имеет такового или же пользуется правом управления с учетом равноправного доступа к экономическим ресурсам всех стран-участниц договора".

"Эти ресурсы, судя по всему, велики, и речь идет не только о рыболовстве, но и о полезных ископаемых. На конференции "Арктические рубежи" в Тромсе представители Норвежского технического университета в Трондхейме говорили о потенциально огромных месторождениях благородных и основных металлов. (...) Чем более заманчивой становится прибыль и чем доступнее регион, тем, вероятно, сложнее для Норвегии будет сохранять исключительное право на формирование рыболовной зоны и ресурсы континентального шельфа вокруг Шпицбергена. Особенно если мускулами начинают играть такие тяжеловесы, как Россия и Китай", - резюмирует Neue Zürcher Zeitung.