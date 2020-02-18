Российская спецслужба, очевидно, играла центральную роль в убийстве в Берлине

"Российская служба безопасности ФСБ, очевидно, играла центральную роль в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, совершенном в августе прошлого года в Берлине. Расследование Der Spiegel и партнеров издания Bellingcat и The Insider показывает, что предполагаемый убийца Вадим Красиков за недели и месяцы до покушения на Хангошвили находился в тесном контакте с представителями группы "Вымпел", объединения бывших спецназовцев ФСБ. Кроме того, он неоднократно посещал объекты ФСБ, в частности секретный тренировочный центр для спецназа", - сообщает Der Spiegel.

"Таким образом, цепочка улик, указывающих на то, что российское государство было заказчиком убийства Хангошвили, становится все более веской. Уже в конце прошлого года генеральный прокурор Петер Франк взял дело под свой контроль из-за его особого значения. И тем самым поставил на обсуждение вопрос об обвинении в государственном терроризме, хотя он всегда подчеркивал, что речь идет о "начальном подозрении", - передают журналисты Кристо Гроцев, Роман Лебергер и Фиделиус Шмид.

"Говорят, что в ближайшие недели следователи в Карлсруэ хотят предъявить Красикову обвинение. Это делает вероятным новый дипломатический разлад между федеральным правительством и Кремлем", - указывает издание.

"Улики, указывающие на то, что ФСБ играла центральную роль в убийстве, основываются среди прочего на анализе звонков с мобильного телефона Красикова. Согласно ему, за несколько месяцев до убийства Красиков поддерживал регулярный контакт в общей сложности с восемью членами группы "Вымпел", упомянутой выше организации бывших спецназовцев ФСБ".

"Особое внимание привлекают разговоры с Эдуардом Бендерским, председателем объединения "Вымпел". В период с марта по август 2019 года они разговаривали друг с другом более 20 раз, чаще всего за несколько недель до покушения на Хангошвили. Бендерский является бывшим сотрудником спецназа ФСБ и владеет несколькими частными охранными компаниями", - говорится в статье.

"Бендерский и Красиков разговаривали друг с другом также в период, когда создавалась фальшивая личность Красикова с именем "Вадим Соколов". (...) Бендерский в ответ на запрос заявил, что не знаком с Красиковым. Кремль в прошлом всегда отрицал, что каким-либо образом связан с убийством".

"Анализ данных о перемещении мобильного телефона Красикова также показал, что он, вероятно, готовился к убийству в тренировочных центрах для спецназа ФСБ. Данные свидетельствуют о том, что в период с февраля по август 2019 года он два раза посещал антитеррористический центр ФСБ, восемь раз бывал на базе по подготовке к спецоперациям и четыре раза приезжал в тренировочный центр для спецназа ФСБ в Аверкиево, центре по подготовке к спецоперациям, расположенном в 60 км к востоку от Москвы. Одно из посещений центра длилось четыре дня", - пишет издание.

"В тренировочном центре в Аверкиево осуществляется обучение спецназовцев, в том числе особым техникам стрельбы", - указывают авторы статьи.

"Эксперты по России в немецких органах безопасности уже в прошлом году предполагали, что Красиков может быть бывшим сотрудником подразделения спецназа. Такое предположение позволяют сделать татуировки на его руках", - отмечается в статье.

"В последние три недели перед убийством Хангошвили Красиков неоднократно разговаривал по телефону с действующими и бывшими членами подразделения "В" ФСБ".

"На выходных в кругах органов безопасности говорили, что, несмотря на очевидно интенсивные контакты Красикова с ФСБ, не исключена и причастность к убийству российской военной спецслужбы ГРУ. (...) О причастности ГРУ к убийству в Тиргартене говорит то, что фирма-банкрот, которую указал Красиков в своем заявлении о выдаче визы, использует номер факса, который ранее вел к российскому министерству обороны", - пишет Der Spiegel.