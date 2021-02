18 февраля 2021 г. Генри Фой и Макс Седдон | Financial Times Глобальное производство российской вакцины против Covid сталкивается с трудностями "Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем глобальная сеть частных заводов, на которые Россия полагается для поставки своей вакцины против коронавируса "Спутник V" на международные рынки, выйдут на полный уровень производства, что вызывает сомнения в способности Москвы выполнить десятки соглашений с зарубежными странами", - пишет Financial Times. "Кремль финансировал разработку "Спутника V", но ему не хватает производственных мощностей для производства достаточного количества доз, а это означает, что Россия теперь вынуждена зависеть от заводов в Бразилии, Индии и Южной Корее, если она хочет достичь цели - вакцинировать почти одну десятую мирового населения", - говорится в статье. "Каждый объект, вероятно, столкнется с различного рода проблемами... требуется время, чтобы наладить производство и обеспечить качество, особенно когда производство передано третьим сторонам", - считает Расмус Бек Хансен, основатель лондонской научно-аналитической компании Airfinity. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, управляющий распределением "Спутник V", сообщил Financial Times, что подписал контракты с 15 производителями в 10 странах на производство 1,4 млрд доз, которых достаточно, чтобы вакцинировать 700 млн человек. Эти соглашения означают, что РФПИ рассчитывает на то, что иностранные заводы будут производить в два раза больше доз, чем российские компании. Заводы в Китае, Южной Корее, Индии и Иране будут производить вакцину, которую можно будет экспортировать в третьи страны, в то время как заводы в таких странах, как Бразилия и Сербия, будут главным образом удовлетворять внутренний спрос, - сообщает издание. - (...) РФПИ рассчитывает, что этот децентрализованный подход поможет ей избежать дефицита производства, который преследовал других производителей вакцины против Covid-19, таких как AstraZeneca, а также обеспечить большой рынок для вакцины в более бедных странах". (...) "Она побеждает по всем пунктам ", - говорит Дмитрий Кулиш, профессор частного Московского научного университета "Сколтех". "Простота и чувствительность "Спутника V" к температуре означают, что она может победить, как и автомат Калашникова". (...) "Но остаются вопросы о том, как скоро глобальная производственная сеть "Спутника V" сможет удовлетворить спрос, поступающий из более чем 50 стран. Подрядчики в Индии и Бразилии, странах, на которые приходится более половины прогнозов мирового производства РФПИ, сообщили FT, что им еще только предстоит начать массовое производство вакцины", - говорится в статье. "Hetero Drugs, индийский производитель, с которым был заключен контракт на производство более 100 млн доз в год, ожидает одобрения со стороны национальных регулирующих органов, прежде чем начнет выращивать массовую вирусную культуру, что является предпроизводственным этапом, который требует значительного времени, сообщил FT источник, знакомый с компанией". "Компания Uniao Química, бразильский подрядчик РФПИ, заявила, что она находится на стадии пробного производства и выйдет на полную производственную мощность, 8 млн доз в месяц, в апреле, добавив, что также ведет переговоры об импорте 10 млн доз из России в течение следующих шести недель". "Южнокорейский производитель GL Rapha, который будет производить исключительно на экспорт, заявил, что у него нет мощностей для всех 150 млн доз в год, согласованных с РФПИ, поэтому он передает производство другим компаниям и расширяет собственные мощности". "По оценкам Airfinity, на данный момент поставлено 8 млн доз "Спутника V". Американский производитель лекарств Pfizer заявил в этом месяце, что произвел 65 млн доз", - говорится в статье. "Комментируя цели РФПИ по вакцинации, Хансен отметил, что "700 млн - это очень много и маловероятно, учитывая нынешний уровень вакцинации, а также то, что мы наблюдали у других производителей вакцин". "Мы считаем, что общий объем производства в 380 млн доз к 2021 году более реалистичен, но он может быть значительно ниже, если их производственная площадка в Хайдарабаде в Индии не наберет быстро обороты", - добавил он. "Однако, по словам Кулиша, опыт российских производителей и относительная простота вакцины могут позволить иностранным участникам быстро наладить производство", - подчеркивается в публикации. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отказался прокомментировать текущие уровни добычи, но сказал, что РФПИ обнародует полную информацию о зарубежных производственных площадках в следующем месяце. "Некоторые [зарубежные фабрики] уже ведут производство. И большинство из них выпустили высококачественные пробные партии, - сказал он. - В некоторых из этих стран [вакцины] готовы к отправке, в других они проходят процедуру утверждения". "В России вакцину производят шесть фармацевтических компаний, а еще две, как сообщается, обсуждают возможность присоединиться к ним. По словам Дмитриева, эта продукция "почти на 100 процентов" предназначается для внутреннего потребления, но ее начнут перенаправлять на экспортные рынки после июня, когда потребности России будут удовлетворены", - передает FT. "Российское производство не обошлось без неурядиц. Изначально страна планировала произвести 30 млн доз к концу 2020 года, но сократила планы до 2,5 млн после того, как местные производители столкнулись с проблемами с приобретением оборудования и производством второй дозы вакцины. По словам Дмитриева, теперь эти вопросы решены. К концу марта Россия планирует произвести 33 млн доз", - пишет газета. "Дмитриев отверг предположения о том, что поставки уже демонстрируют признаки перегрузки после того, как Венгрия, первое государство-член ЕС, которое в одностороннем порядке одобрило "Спутник V", заявила, что в этом месяце получит только 100 тыс. доз, а не 300 тыс., которые, как сообщалось ранее, она ожидала. "В Венгрии все идет по плану... Мы поставляем вакцину в Венгрию точно по графику", - сказал Дмитриев, добавив, что он ожидает, что еще одна страна ЕС начнет закупку вакцины "в ближайшее время". "РФПИ заявил, что готов напрямую поставлять вакцину в ЕС, и начал подачу информацию в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) (...). Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в прошлом месяце, что страна заинтересована в "совместном производстве" "Спутника V", если она будет одобрена EMA. Дмитриев отказался комментировать, переросла ли эта заинтересованность в конкретные соглашения, добавив: "В ЕС есть несколько заводов , которые хотят сотрудничать с нами, и готовы приступить к работе, как только будет получено одобрение". В написании статьи приняли участие Эдвард Уайт, Канг Бусеонг и Стефани Финдли Источник: Financial Times